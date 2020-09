TOP 14 - Le LOU à nouveau touché par le Covid-19

Selon Le Progrès, plusieurs joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Le match de ce week-end face à l’UBB est fortement menacé.

Top 14 - Jauge limitée à 1 000 personnes en zone rouge pour Lyon et ToulouseC’est la troisième fois que le LOU est confronté directement au virus, des membres de l’effectif avaient déjà été testés positifs durant l’été. Les entrainements collectifs ont été suspendus et le club doit effectuer un retour à la phase 2 c’est-à-dire des entrainements par petits groupes. Jusqu’à présent, le match face à l’UBB est maintenu mais les joueurs vont être testés mercredi et vendredi. Si 3 cas sont détectés sur les 7 jours glissants qui précèdent une rencontre, le match est alors reporté à une date ultérieure. En raison des délais de réalisation des tests, le match pourrait également être décalé au dimanche.