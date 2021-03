Top 14. Le jeune Germain se la joue Radradra pour l'essai de Médard [VIDÉO]

Le jeune demi de mêlée Germain a fait sensation avec cette chistera en offload. Montpellier fait tomber le leader après un match solide.

Ce week-end avait lieu la 20e journée de Top 14 avec un choc entre le Stade Toulousain et Montpellier. On notait des deux côtés beaucoup d'absents de marque avec les internationaux qui jouaient le vendredi soir. Mais cela n'a pas empêché à Montpellier de faire tomber le leader du championnat su sa pelouse sur le score de 29 à 16. Trop de fautes pour Toulouse avec 15 pénalités dans un match de Top 14.

POOOOOO CET OFFLOAD DE GERMAIN POUR RELANCER LE STADE TOULOUSAIN ! ET QUEL ESSAI MAGISTRAL !#STMHR #Top14 pic.twitter.com/3Eh6DJQ28q — ErosRugby 🏉 (@ErosRugby) March 27, 2021

Montpellier n'a jamais cessé d'exercer sa pression sur l'attaque toulousaine, notamment en touche où Mauvaka a souvent été gêné. Mais l'action du match, ou plutôt le offload du match, revient à Baptiste Germain, demi de mêlée en l'absence d'Antoine Dupont. Depuis plusieurs matchs, le jeune joueur de 20 ans fait le bonheur d'Ugo Mola derrière son pack. Sur cette action, Toulouse joue depuis les 50 mètres et trouve une faille sur l'aile. Germain hérite du ballon et joue superbement bien en libérant son bras entre deux joueurs. Il envoie Maxime Médard marquer son 86e essai personnel en carrière, et le premier du match pour les Toulousains. Un geste à la Radradra.