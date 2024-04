TOP 14. Le fort de Jean Dauger est tombé, les réseaux abasourdis devant l'exploit de l'UBB à Bayonne

Hâte de voir #ABUBB car UBB envoie la cavalerie (et doit gagner 1 match à ext) et AB peut se retrouver 12e ce soir si défaite. Pluie annoncée, je vois AB avec, je ne l’espère pas en tant que rochelais, BD pr UBB

On se fait brasser les cotes #ABUBB

Tiberghien et Carreras 🥶 Catastrophiques aujourd'hui. #ABUBB

Mais parlez vous putain on dirait que vous vous découvrez là #ABUBB

Les premiers responsables c’est les quinze bonhommes sur le terrain, on n’est pas au niveau c’est tout #ABUBB

On a un mental de cacahuète putain de merde #ABUBB

L’inconstance de notre équipe me scie les couilles !!!!!!!! #ABUBB

On va gentiment prendre la 13eme et jouer le barrage. Cette équipe n’a pas d’énergie et d’envie. #ABUBB