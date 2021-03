Top 14. Le défi au sprint entre Matthieu Raynal et Tolu Latu, qui gagne ? [VIDÉO]

Un défi de vitesse entre Matthieu Raynal et Tolu Latu ? Qui gagne ? Le moment sympa de cette 20e journée de Top 14.

Ce samedi, le Stade Français accueillait Clermont pour la 20e journée de Top 14. 9e au classement, les Parisiens devaient gagner pour ne pas s'éloigner du haut de tableau. Mais paris manqué avec une défaite 27 à 34. La déception est encore plus grande quand on voit la qualité du jeu des coéquipiers de Jonathan Danty, qui méritaient bien mieux.

Mais le rugby est un sport cruel et Paris l'apprend. Pourtant, la première période parisienne a montré une grosse défense et un jeu d'attaque précis. 17 à 16 à la mi-temps mais au retour des citrons Paris retombe dans ses travers : fautes, imprécisions et cartons : Etien (carton rouge), Jonathan Danty et Tolu Latu (carton jaune).

Ce dernier nous a gratifié d'une belle image durant la rencontre. Dès le coup d'envoi de la seconde période, le micro de Matthieu Raynal, arbitre du match, enregistre un échange sympa. Ce dernier défie le talonneur Tolu Latu à la course :

- Tu es plus rapide que moi ?

- Oui ! Tu veux faire la course ?

Raynal siffle le coup d'envoi pour Joris Segonds et le début du sprint commence. Si le joueur parisien ne court pas vraiment en sprint pour éviter de faire n'importe quoi pour son équipe, on voit bien que Matthieu Raynal part avant. Mais Latu part lancé et on sent bien qu'il veut gagner ce défi. Une belle image conclut par Matthieu Raynal : "J'ai gagné !".