TOP 14. L'avenir incertain de Davidson peut-il déstabiliser Castres ? Revol évoque le futur proche du CO

Alors que Jeremy Davidson est en fin de contrat, le Castres Olympique pourrait changer d’entraîneur. Pierre-Yves Revol réagit aux rumeurs et évoque les options Travers et Spitzer pour le futur.

Alors que l'avenir de Jeremy Davidson au Castres Olympique reste en suspens, le président Pierre-Yves Revol s'exprime enfin sur les rumeurs qui circulent. Le technicien irlandais, dont le contrat s’achève en juin 2025, pourrait bien quitter le Tarn, mais rien n’est encore figé.

Dans un entretien avec La Dépêche, Revol a tenu à rappeler que le sport professionnel se joue avec des contrats à durée déterminée et que l’équilibre du club est toujours la priorité.

“Les joueurs savent que le club prendra la décision la plus appropriée pour rester compétitif”, affirme-t-il. S'il a une grande estime pour Davidson, il reste toutefois prudent : “Pour l’instant, l’important est qu’il remplisse sa mission efficacement jusqu’à son terme.”

Les noms de Laurent Travers et Jean-Noël Spitzer, respectivement président Racing 92 et actuel manager de Vannes, sont évoqués comme potentiels successeurs de Davidson.

Mais Revol reste stoïque face à ces rumeurs. “Nous n’avons rien décidé pour la suite et nous examinons plusieurs options dans la plus grande sérénité”, ajoute-t-il, insistant sur le fait que l’équipe dirigeante reste bien en contrôle.

Cette saison, Castres semble encore chercher sa vitesse de croisière en Top 14. Revol tempère les ardeurs : “Dans la performance, ou la contreperformance d’ailleurs, il ne faut pas surestimer l’impact d’un homme. De nombreux facteurs entrent en jeu.” Une façon pour lui de rappeler que le rugby reste un sport d’équipe, où l’entraîneur n’est qu’un rouage dans une machine plus complexe.

Sur le plan du recrutement, Revol se montre confiant : “Notre groupe est dans l’ensemble très stable et je suis, comme notre directeur général, assez impliqué pour préserver nos intérêts.” Le président souhaite éviter toute précipitation, rassurant ainsi les supporters.

Alors, Travers, Spitzer, ou peut-être même une surprise ? Le Castres Olympique prend son temps pour évaluer ses options, et une annonce officielle ne devrait pas tomber avant quelques semaines. Une chose est sûre : Revol et son équipe veulent ce qu’il y a de mieux pour les Castrais, à l'abri des rumeurs et en toute sérénité.