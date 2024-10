TOP 14. L'ASM enchaîne les coups durs : encore un joueur out pour plusieurs mois !

Les blessures s'enchaînent à Clermont. Après Simone, c'est Hamdaoui qui est gravement touché au muscle pectoral. Une absence prolongée qui pourrait peser sur la rotation.

Les pépins s'enchaînent en Auvergne. Déjà privé de son centre australien Irae Simone, victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, le club auvergnat doit maintenant faire face à un nouveau coup dur. Cette fois, c’est Kylan Hamdaoui qui rejoint l'infirmerie pour une longue durée.

Pas une semaine sans un blessé à Clermont

Arrivé en provenance du Stade Français cet été, Hamdaoui avait à coeur de s'imposer dans le dispositif de l'ASM. Malheureusement, l’arrière de 30 ans souffre d’une désinsertion du muscle pectoral.

Une blessure sérieuse qui l’éloignera des terrains pour plusieurs mois, selon les informations de nos confrères de La Montagne. Ce coup dur s’ajoute à une liste déjà longue de joueurs absents pour Clermont comme Dessaigne et Simmons.

Avec Simone qui pourrait encore manquer plusieurs semaines, l'entraîneur Christophe Urios doit jongler avec les absences pour maintenir son équipe compétitive dans ce Top 14 particulièrement relevé cette saison.

Une rotation perturbée pour la suite du Top 14

Le timing est d’autant plus regrettable que Clermont avait montré de belles choses en début de championnat. Cependant, ces blessures successives pourraient bien freiner la dynamique et poser de réels défis pour la suite. En effet, on connait l'importance de la rotation au sein du groupe.

Sans certains éléments, d'autres joueurs vont devoir enchaîner. Et il faudra ensuite les mettre au repos. Sous peine de connaître de nouveaux coups durs avec des blessure.

Si le retour de Marcos Kremer, autre joueur blessé, semble se préciser, les supporters de l’ASM devront encore patienter avant de revoir Simone et Hamdaoui sur la pelouse. Newsome, Belleau ou encore Mey devront assurer à l'arrière.

Ce dernier ne pourra donc pas affronter son ancienne équipe ce week-end. Clermont se déplace en effet sur la pelouse d'un Stade Français en grande difficulté en ce début de saison. Fort de son succès contre Vannes, l'ASM pourrait tenter d'aller faire un coup à Paris.