TOP 14. La tuile pour l'UBB, privée de deux membres importants pour la Champions Cup

Que vous l'ayez vu en direct ou non, vous avez forcément entendu parler du derby de la Garonne entre l'UBB et Toulouse , joué dimanche dernier. Au bout d'une rencontre passionnante et engagée, ce sont les Girondins qui auront eu le dernier mot, grâce notamment à un essai tardif de leur jeune 3ème ligne Pierre Bochaton