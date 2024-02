RUGBY. 6 Nations. Marko Gazzotti : Le Futur Meilleur Troisième Ligne du Monde ? Un peu de patience voyons !

Marko Gazzotti fait partie des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. Attention pépite.

RUGBY. 6 Nations. XV de France : les 34 pour l'Italie avec Marko Gazzotti mais sans AlldrittMarko Gazzotti fait partie des 34 joueurs retenus par Fabien Galthié et son staff pour préparer le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. A seulement 19 ans, le troisième ligne de Bordeaux va découvrir le XV de France. De là à le voir sur la feuille de match, la marche est sans doute encore un peu haute. Mais qui sait, son ancien coéquipier chez les U20 Posolo Tuilagi a bien foulé la pelouse du Vélodrome puis de Murrayfield au même âge.

L'un comme l'autre semblaient prédestinés à porter les couleurs d'équipe de France, et ce, dès le 6 Nations des moins de 20 ans 2023. "Son physique et ses qualités athlétiques sont évidents, mais il est également un joueur incroyablement intelligent, avec des lignes de course particulièrement superbes", écrivait Planet Rugby en juillet dernier.

Logiquement nommé pour le titre de joueur du Mondial, il avait hérité du titre meilleur joueur de la finale face à l'Irlande. Surclassé à l'époque, il n'avait pourtant que 18 ans. Il était néanmoins déjà présenté comme l'un des joueurs à suivre par de nombreux médias spécialisés. RUGBY. 6 Nations. Un XV de France en hésitant à l'image de sa charnière, Déblocage en vue contre l'Italie ?

Lesquels ont gardé un oeil attentif sur ses prestations depuis son passage de Grenoble en Pro D2 à Bordeaux en Top 14. RugbyPass n'hésite pas à parler de "phénomène" pour ce diamant baignant dans le rugby depuis ses 5 ans. Le gamin a bien grandi puisqu'il est annoncé à plus de 100 kilos pour 1m92. L'UBB le présente même à 110, tandis que son entraîneur Yannick Bru lui ajoute deux kilos de plus.

Un poids qui ne l'empêche pas d'être d'être véloce sur le pré avec une vitesse de pointe dépassant les 30 km/h lors de tests. "Il a un potentiel athlétique, une capacité d’accélération, un punch au-delà de la norme. Sa vitesse combinée à ses 112 kilos fait qu’il est dominant sur les contacts. Il est aussi fort au sol dans la zone de ruck", confie le technicien pour Sud Ouest.

Doué ballon en main, doté d'une très belle vision du jeu, il ne rechigne également pas aux tâches obscures de l'ovalie. RugbyPass annonce un taux de réussite au plaquage de 93 %. Des dispositions offensives et défensives qui pourraient faire de lui l'un des meilleurs troisièmes lignes du monde à l'avenir, dans la lignée d'un Caelan Doris, estime Noel McNamara, en charge de l'attaque à Bordeaux, via Sud Ouest. RUGBY. 6 Nations. L'Impact indéniable de François Cros, le Cœur battant du XV de France

Mais pour l'heure, ses entraîneurs prônent la patience. À l'image de son compère Posolo Tuilagi, il n'a pas encore l'expérience suffisante pour commencer une rencontre dès la première seconde. Néanmoins, cette expérience pourrait s'acquérir par bribe au fil des années. Quatre ans, c'est long, mais à la fois court pour progresser.

Avant de penser à devenir un cadre du XV de France, il va falloir qu'il s'impose en club en engrange du temps de jeu en Top 14 comme en Champions Cup (8 titularisations en 12 matchs joués). Ce qu'il a déjà commencé à faire malgré un petit retard à l'allumage en raison d'un petit pépin. Cet appel en Bleu est tout de même un signe que le staff porte un oeil attentif sur ses performances et attend bien le convier à ce nouveau cycle en vue de la Coupe du monde 2027.