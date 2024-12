TOP 14. La Rochelle survit au festival de cartons contre Clermont et sauve l’essentiel dans la douleur

La Rochelle a renoué avec le Top 14 dans la douleur. Opposés à Clermont, les Maritimes ont dû faire preuve de résilience pour sauver l’essentiel dans un match tendu et haché.

Après deux belles victoires en Champions Cup, les Rochelais retrouvaient le Top 14 avec la ferme envie d'enchaîner. Pour rappel, ils avaient été battus par Vannes à la maison avant la trêve européenne. Après une première charge d'Alldritt, un grattage de Botia, c'est West qui eut l'occasion d'ouvrir le compteur de points des Maritimes. L'ouvreur ne rata pas le coche (3-0) dès l'entame.

Un premier frisson parcourut les tribunes lorsque Thomas déchira le premier rideau. Mais les locaux furent ensuite contraints de mettre les barbelés en défense. L'ASM fut la première à franchir la ligne de craie, sans pour autant marquer. Une bonne période clermontoise gâchée par le carton jaune de Simone pour un plaquage dangereux (8e). Urios avait mis en garde ses ouailles quant à la discipline. Cette biscotte lui donna raison.

Festivals de fautes et de cartons jaunes

Une entame globalement hachée par les pénalités dans laquelle le Stade Rochelais passa le plus clair de son temps dans sa partie de terrain. Il fallut attendre le quart d'heure et un beau lancement en touche pour voir les hommes de Ronan O'Gara se mettre en position de marquer un essai. Mais la belle combinaison avec Seuteni ne fit pas mouche. Après 2 minutes 30, la patience rochelaise paya avec un nouvel essai de Thomas, bien servi par son coéquipier au centre et bien aidé par la défense clermontoise. La double peine pour l'ASM, à nouveau réduite à 14 suite à l'exclusion temporaire de Kremer, au moment où Simone allait revenir sur le pré (10-0).

Malgré tout, les visiteurs firent preuve d'ambition en apportant le danger proche de l'en-but des Maritimes. Une réaction immédiate après l'essai encaissé, validée par trois points (10-3, 24e). "Ces 20 premières minutes ne sont pas bonnes", confia Urios au micro de Canal +. Malgré tout, seuls sept points séparaient les deux équipes à la mi-temps du premier acte. Un écart qui aurait pu être plus serré si Urdapilleta avait réglé la mire à la 26e. Le temps sembla long pour les supporters tant les fautes et les mauvais gestes vinrent stopper les intentions de jeu. Après deux nouveaux cartons jaunes, un de chaque côté, le Stade Rochelais trouva tout de même la faille par Dillane. Opportuniste, l'Irlandais profita du fait que le maul n'était pas formé après une pénaltouche pour s'inviter en terre promise (17-3, 34e).

Clermont ne lâche rien

Le festival de cartons se poursuivit dès l'entame du second acte, Berjon récoltant lui aussi une biscotte pour un en-avant volontaire sur Raka. La double peine pour le Stade Rochelais avec l'essai de pénalité accordé aux Auvergnats sur l'action, puisqu'Urdapilleta était en position de marquer en bord de touche (17-10). Dans ce match sous tension, West se montra précieux face aux perches pour donner de l'air aux siens (20-10). Mais il aurait sans doute pu mieux faire pour les Rochelais après avoir concédé ce premier essai. D'autant que Clermont exploita parfaitement sa supériorité numérique avec une très belle percée d'Akhaladze, qui déboucha sur la réalisation de Raka. Auteur d'un essai face au Leinster, l'ailier ramena l'ASM à cinq longueurs, la transformation ayant fui les perches. Cinq points comme les points laissés en route par l'Argentin.

À ce moment-là, la victoire n'avait pas encore choisi son camp. Mais comme souvent dans cette rencontre, ce fut l'indiscipline qui dicta sa loi. Teddy Thomas écopa du sixième carton jaune du match à l'heure de jeu. Les avants clermontois défièrent leurs vis-à-vis sur un ballon porté pour tenter d'égaliser, voire de passer devant. Mais les Maritimes répondirent présent et profitèrent des erreurs adverses pour se sortir d'un mauvais pas. Mieux, le très beau 50/22 de West permit d'inverser la pression. Malheureusement pour les locaux et leurs supporters, le contre auvergnat brilla malgré la pluie pour subtiliser le cuir et priver la Rochelle d'une belle possession.

La Rochelle a eu très chaud

À dix minutes du coup de sifflet final, on sentait que ça commençait à tirer sous une pluie qui n'avait pas facilité les passes. La moindre erreur pouvait faire basculer le match. La mêlée de l'ASM récolta une précieuse pénalité. Les intentions étaient claires : la victoire. On ne prenait pas les points au pied. Un choix qui ne s'avéra pas payant face à une défense rochelaise bien décidée à ne pas céder sur le ballon porté des visiteurs. Un tournant dans cette fin de partie sous tension. Quelques instants plus tard, Simone ne maitrisa pas une passe dans les chaussettes, et Deflandre pu exulter pour célébrer ce succès aux forceps. Non sans un dernier coup de chaud. Mais Bézy envoya le ballon en touche, l'ASM se contentant du bonus défensif.