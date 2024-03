TOP 14. On vous explique pourquoi La Rochelle/Paris va voler la vedette à Pays de Galles/France

Bien évidemment, le Tournoi des 6 Nations reprend avec cette quatrième journée, et nos Bleus auront fort à faire face aux Gallois, mais le Top 14 continue avec une affiche alléchante entre La Rochelle et Paris.

Deux équipes en forment

C'est sans aucun doute la plus belle affiche de cette dix-huitième journée de Top 14 ! Le leader du Top 14 se déplace chez le septième, et les deux équipes sont en forme ! Le Stade Français est premier du classement, à égalité avec Toulouse, tandis que La Rochelle bataille pour revenir dans le Top 6.

Le week-end dernier, les Maritimes ont obtenu un succès de choix face à l'ASM, et ont même battu leur record de points inscrits de la saison, 42 à 3 ! Un match référence, de bout en bout, avec pas moins de six essais plantés et un plan de jeu retrouvé ! En plus de cela, ces derniers ont joué sans leurs internationaux, à savoir Reda Wardi, Uini Atonio, Paul Boudehent, Gregory Alldritt ou encore Jonathan Danty.

Ce succès leur a permis de remonter à la septième place, à égalité de points avec le Racing 92, et à cinq petites unités du troisième qu'est Bordeaux ! En plus de cela, cette saison, La Rochelle a le taux le plus élevé en matière de possession de balle, une information à ne pas négliger !

De l'autre côté, le Stade Français est un leader serein, avec 55 points, tout comme Toulouse. Les soldats roses sont invaincus en Top 14 en 2024, et affichent un jeu rodé. D'ailleurs, ils sont sortis victorieux de leurs six dernières rencontres. Cette série de victoires est en partie due à leur défense exceptionnellement, qui est d'ailleurs la meilleure du Top 14, avec 286 points encaissés, La Rochelle est deuxième avec 310 points.

Pour information, Paris a remporté ses trois derniers déplacements en Top 14, face au Racing 92, à Oyonnax et à Bordeaux. Cependant, la bande à Kockott n'a pas gagné à La Rochelle depuis cinq saisons et le 23/02/2019.

Deux gros packs

Comme toutes les équipes du haut de tableau, La Rochelle et Paris se reposent sur deux packs extrêmement puissants. Coté Maritime, c'est ce secteur de jeu qui a fait leur force lors des trois dernières saisons, et ce qui est également à l'origine de leur double sacre européen. Face au Leinster, par deux fois, les avants rochelais étaient arrivés à concasser au meilleur des moments les Irlandais.

Cette domination s'explique par la très bonne forme actuelle de plusieurs joueurs indispensables, à commencer par Georges-Henri Colombes. Le pilier de plus de 140 kg et de 1,92 m réalise une saison pleine, et fait même partie des joueurs appelés à Marcoussis pour préparer le Pays de Galles. Avec lui, Quentin Lespiaucq fait parfaitement l'intérim en attendant le retour de Bourgarit.

Ce n'est pas tout, car si Skelton est absent ces dernières semaines, l'attelage composé de Lavault et de Picquette est une valeur sûre. Enfin, La Rochelle possède sûrement les meilleurs éléments du Top 14 en troisième ligne, avec une flopée de joueurs talentueux. Bien évidemment, Boudehent et Alldritt sont en sélection, mais Botia, Canncoriet et Tanga sont plus qu'au niveau. En plus de cela, les jeunes Haddad et Jegou frappent à la porte des grands avec de sacrées performances.

Pour Paris, même bataille et les hommes de Laurent Labit et Karim Ghezal sont des guerriers. Lors de la plupart de leur succès, le Stade Français a pris le meilleur devant, et a de sérieux arguments pour contrer La Rochelle. En première ligne, Castets retrouve des couleurs cette saison, tandis qu'Ivaldi prouve un peu plus chaque week-end qu'il fait partie des meilleurs talonneurs du championnat. À droite, Gomez-Kodela et Alo-Emile se partagent la place de titulaire, et sont de sacrés clients.

Si la deuxième ligne de La Rochelle fait peur, celle de Paris est cinq étoiles ! Paul Gabrillagues ne devrait pas jouer ce week-end avec l'équipe de France, et donc faire le bonheur de son club ! Il sera vraisemblablement accompagné de Pesenti, qui a livré une belle partie contre Pau. La troisième ligne est, elle aussi, très en vue avec l'excellent Mathieu Hirigoyen, Sekou Macalou qui ne fait plus partie des plans de Galthié, ou encore d'Habel-Kueffner.

Des facteurs X de chaque côté

Lorsque nous poussons un peu plus l'analyse de ces deux équipes, nous nous rendons compte que chacune d'entre elle possède un facteur X. Pour les hommes de la capitale, l'inévitable Peniasi Dakuwaqa fait du remue-ménage sur les pelouses de Top 14, en témoigne son magnifique essai de plus de 100m face au Racing 92. Le Fidjien de 26 a planté cinq fois cette saison, et peut-être un danger lors de n'importe quelle action, à n'importe quel moment !

En face, Teddy Thomas est revenu à son meilleur niveau, et l'ailier de 30 ans est un titulaire à part entière. Certes, il ne marque moins qu'à l'accoutumée (4 essais), mais montre qu'il est plus complet et fait briller ses coéquipiers. Ce week-end, il a éliminé deux défenseurs pour envoyer Jules Favre à l'essai ! Ce sera également un match dans le match entre ces deux fusées.

Il y aura aussi un vrai duel de buteur entre Zack Henry, qui enchaîne les titularisations, et Antoine Hastoy, qui a rendu une copie parfaite face aux perches le week-end dernier. Le premier a planté 95 points cette saison en Top 14, le second 67.

