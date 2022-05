TOP 14. La Rochelle. Avec quelle équipe pour défier le LOU ?

Ce dimanche, le Stade Rochelais devra assurer sa qualification sur la pelouse du LOU, lors de la dernière journée. Mais au vu des circonstances, quelle équipe sera alignée ?

Le week-end dernier, le Stade Rochelais a remporté la première Champions Cup de son histoire, en battant les favoris de la compétition, les Irlandais du Leinster. Sur le toit de l'Europe, les coéquipiers de Greg Alldritt ont fêté (et fêtent encore) comme il se doit cette performance incroyable. Communion avec les supporters, soirées arrosées... Le groupe profite, lui qui avait échoué à ce stade-là de la compétition la saison dernière, face au Stade Toulousain. Et si tout cela ressemble à un rêve éveillé pour les Maritimes, ils devront rapidement revenir à la réalité. Car en effet, La Rochelle n'a pas encore totalement assuré sa qualification pour les phases finales de Top 14. D'autant que ce dimanche, les Rochelais se déplaceront sur la pelouse du LOU (vainqueur de la Challenge Cup), qui pour rappel, ne pointe qu'à la 8ème place à l'heure actuelle. Vous l'aurez compris, Pierre Mignoni devrait aligner la meilleure équipe possible, et ce malgré le sacre en Challenge Cup. Mais qu'en sera-t-il de Ronan O'Gara ? Ce dernier choisira-t-il de faire reposer quelques cadres, ou au contraire voudra-t-il assurer sa qualification, et pourquoi pas même un barrage à domicile ?

CHAMPIONS CUP. C'était pas la capitale, non, c'était Marseille bébé Objectif numéro 1 : ne pas laisser le bonus au LOU

Au vu du classement extrêmement serré, les calculs seront de mise lors de cette dernière journée, notamment entre La Rochelle et Lyon. À l'heure actuelle, le Stade Rochelais pointe à la 4ème place avec 67 points, devant le Racing (5ème, 66 points) et Toulouse (6ème, 66 points). Le LOU, quant à lui, a engrangé jusqu'alors 63 points, ce qui le place 8ème, juste derrière Toulon (7ème avec 64 points). Vous l'aurez compris, pour être dans les 6, Lyon devra obligatoirement l'emporter face au Stade Rochelais. Problème, en cas d'égalité avec les Maritimes, les Lyonnais seraient derrière au classement, la faute aux points terrain. Une victoire avec bonus offensif (et sans laisser le bonus défensif à La Rochelle) est donc nécessaire pour les coéquipiers de Baptiste Couilloud, si ces derniers souhaitent disputer les phases finales. Une tâche loin d'être évidente, mais tout à fait réalisable. Néanmoins, le staff maritime pourrait très bien se décider à faire tourner quelques joueurs, afin de garder de la fraîcheur physique pour un éventuel barrage. C'est d'ailleurs le choix qu'avait fait le Stade Toulousain la saison dernière, en mettant au repos quelques cadres face à l'UBB (Baille, Tolofua, Mallia, Mauvaka etc...). D'autant qu'au vu du classement, Toulouse (actuellement 6ème) à de grandes chances de battre Biarritz avec le bonus offensif, et donc de s'emparer de la 4ème place, synonyme de barrage à domicile.

CHAMPIONS CUP. Les chiffres impressionnants de la domination de la Rochelle sur le Leinster en finale