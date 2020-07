Top 14 - La LNR prévoit 2,5 millions pour dédommager certains clubs

Cette saison, une affiche du Top 14 sera diffusée le dimanche soir à 21h. Une case horaire synonyme d'exposition mais aussi de surcoût pour les clubs.

Découvrez le calendrier complet du Top 14 2020-2021C'est historique, en 2020/2021, 26 matchs de Top 14 seront diffusés le dimanche soir à 21h. Un créneau jusqu'ici réservé au football. Le rugby se contentant de cinq à six opportunités dans l'année. "Le dimanche soir à 21 heures, c'est le moment où il y a le plus de monde devant la télévision, l'horaire majeur du week-end", explique au Midi Olympique Eric Bayle, le monsieur rugby de Canal +. Le diffuseur historique du rugby tricolore table donc sur d'excellentes audiences. Elles étaient comprises entre 500 000 et 600 000 téléspectateurs jusqu'à présent. Il faut dire que les affiches mettant en avant les cadors du championnat comme Toulouse, Toulon, Clermont, avaient de quoi attirer du monde. La jauge maximale ne sera pas revue à la hausse avant septembreMais les clubs vont-ils également s'y retrouver ? Le dimanche, c'est une case horaire compliquée pour faire le plein. Difficile pour les familles de passer la soirée au stade jusqu'à 23h puis de rentrer à la maison à minuit. On peut aussi imaginer que les stades ne feront pas le plein avant plusieurs journées. Notamment à cause de la jauge maximum imposée par le gouvernement et des réticences des citoyens à se rassembler par milliers. Sans parler du fait qu'organiser un match un dimanche soir présente aussi un surcoût pour les formations professionnelles. Déjà en difficultés financières à cause du coronavirus, elles pourraient voir d'un mauvais œil ces dépenses supplémentaires.



Aussi, le Midi Olympique nous apprend que la Ligue nationale de rugby à anticiper ces coûts. Elle a en effet prévu de "dédommager à hauteur de 100 000 euros par match chaque club recevant le dimanche soir". Soit une enveloppe de 2,5 millions pour 25 journées. Le cas de 26e restant encore à confirmer puisqu'il s'agit d'un multiplex. Cependant, tous les clubs pourraient ne pas bénéficier de cette rallonge. Canal + va-t-il oser programmer à Brive vs Agen en prime time le dimanche ? Bayle de répondre : "Si demain Brive, Bayonne, Agen ou Pau sont en tête du Top 14 après un début de saison fracassant, la question pourra se poser." Il leur faudra donc mériter leur place.