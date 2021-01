Top 14 - La connexion 5G des Fidjiens de Brive pour faire chuter Toulon [VIDÉO]

Brive s'est imposé à la maison face à des Toulonnais surpris. Troisième victoire d'affilée pour les coéquipiers d'Enzo Hervé.

La sensation de cette 15e journée de Top 14 était du côté de Brive ce week-end, avec un très gros match des joueurs du manager Jeremy Davidson et de Marc Dal Maso. Les Brivistes, neuvième du championnat, recevait les Toulonnais qui produisent un jeu de plus en plus efficace. Mais les équipes du championnat connaissent désormais la qualité de Brive à domicile. Toulon en a fait les frais.

Pourtant, le début de match appartient à Toulon avec des enchaînements dès la première minute de jeu. Brive ouvrira le score par une pénalité d'Enzo Hervé, qui a marqué 22 points la semaine dernière face à Pau. Au quart d'heure de jeu, les Brivistes inscrivent un essai en première main derrière une mêlée au niveau des 40 mètres toulonnais. Après une bonne combinaison, l'ailier Bituniyata transperce le rideau rouge et envoie son centre Buliruarua en terre promise. Les deux joueurs continueront de prouver qu'ils se connaissent parfaitement après un nouveau bon travail de Bituniyata pour Buliruarua. Joris Jurand terminera la belle action. Les Brivistes ne lâcheront rien en défense durant le dernier quart d'heure devant Toulonnais qui reviendront à deux points. Le demi de mêlée Takulua a la pénalité de la gagne mais manquera sa cible. Score final, 25 à 23 pour Brive qui enchaînent 3 victoires.