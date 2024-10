TOP 14. Jusqu'à 15 joueurs ponctionnés, l’UBB se prépare déjà surmonter l’épreuve des absences

À l’UBB, on anticipe déjà la période des doublons. Entre 10 et 15 joueurs pourraient manquer à l’appel, mettant Yannick Bru face à un défi de taille : gérer l’effectif sans casser la dynamique.

L'Union Bordeaux-Bègles entame cette saison sur les chapeaux de roue. Avec un début prometteur, notamment une victoire éclatante à Toulouse, les Bordelais confirment leurs ambitions. À savoir, la qualification directe pour les demies, puis la finale et surtout le Brennus.

Mais cette bonne dynamique pourrait bien être freinée par la période internationale puis celle des doublons, toujours délicate à gérer. Yannick Bru, le coach girondin, rappelle via Sud Ouest que l’UBB devra se passer de nombreux joueurs. Et non des moindres comme Maxime Lucu. "Il y a aussi une gestion de la régénération de Max. Il sera totalement au repos la semaine prochaine". Comme l'avait été Penaud contre Toulouse.

C'est presque toute la ligne d'attaque girondine qui sera retenue avec le XV de France. "On devrait être ponctionné de 10 à 15 joueurs", confie Bru, qui anticipe déjà le casse-tête. En effet, la gestion de l’effectif sera cruciale pour ne pas connaitre les mêmes problèmes que l'an passé.

Les doublons avaient alors coûté cher à Bordeaux, avec des défaites à domicile face à Paris et Pau, des points précieux laissés en route qui avaient compliqué la course aux phases finales. Pour éviter de revivre ces scénarios, l’UBB compte dès à présent donner du temps de jeu aux habituels finisseurs, qui auront la lourde tâche de maintenir le cap.

Le match contre l’USAP ce samedi en sera un premier test. Yann Lesgourgues devrait être titularisé, associé à Matthieu Jalibert. Bru veut éviter tout relâchement face à Perpignan : "J’ose espérer que le leadership qu’il y a dans cette équipe va permettre de corriger, contre Perpignan, certains efforts qui n’ont pas été faits face aux Bayonnais."

L’an passé, Perpignan avait donné du fil à retordre aux Bordelais, les obligeant à gratter un bonus défensif à Oyonnax. Ce samedi, l’UBB compte bien imposer sa loi à Chaban. Mais l’USAP, qui n’a rien à perdre, pourrait venir jouer les trouble-fêtes.

Malgré la rotation annoncée, l’UBB veut continuer sur sa lancée et décrocher une quatrième victoire consécutive à domicile. Le soutien du public sera crucial pour maintenir l'invincibilité à Chaban et envoyer un message fort au reste du championnat. Les Bordelais devront serrer les rangs et prouver que leur profondeur d’effectif est à la hauteur de leurs ambitions.