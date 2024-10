TOP 14. Jauneau-Urdapilleta aux commandes, Raka/Moala en facteur X, la composition probable de l'ASM

Ce dimanche, l'ASM Clermont reçoit le RC Toulon dans son antre de Marcel-Michelin. Après la déculottée face à Perpignan, les Jaunards devront se ressaisir. Voici la composition probable.

Des retours attendus

Après un bon début de saison lors des trois premières journées, l'ASM a chuté lourdement face à Perpignan, en s'inclinant 33-3. Les hommes de Christophe Urios ont été dominés dans tous les secteurs du jeu, et n'ont jamais réussi à trouver la clé.

À domicile, les Clermontois sont pourtant intraitables, et ont remporté leurs deux affrontements en Auvergne. Le premier, face à la Section Paloise, 39 à 7, ce qui reste leur plus belle performance de la saison. Ensuite, contre Bayonne (26-10), avec le bonus offensif également.

Contre Toulon, les mêmes ingrédients devront être mis en place, et des changements sont à prévoir dans le XV de départ. Pour la première ligne, le staff clermontois devrait titulariser Giorgi Akhladze, Folau Fainga'a et Christian Ojovan.

Dans la cage, Thibault Lanen et Thomas Ceyte seront de nouveau alignés, en l'asbence du Wallaby Rob Simmonds. Pour la troisième ligne, Peceli Yato sera de retour dans le XV de départ, avec Killian Tixeront et Fritz Lee qui sera numéro 8 et capitaine.

A la charnière, Baptiste Jauneau reste titulaire, mais ce ne devrait pas être le cas d'Anthony Belleau, qui cède sa place à l'expérimenté Benjamin Urdapilleta. La paire de centres change aussi avec le retour de Lucas Tauzin comme deuxième centre. Goerge Moala garde le cap avec le numéro 12.

Aux ailes, Alivereti Raka tient son rang, et Joris Jurand fait de même. Dans le champ profond, l'Anglais Alex Newsome remplace Hamdaoui, poste pour poste.

Sur le banc sont attendus Fourcade, Lotrian, Hemery, Sowakula, Bézy, Belleau, Darricarrère et Montagne.