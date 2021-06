[Statistiques] Top 14. Clermont, le tirage idéal pour l'UBB ?

Clermont se déplace à l'UBB ce samedi en barrage. L'affaire ne s'annonce pas facile pour les Auvergnats qui ne se sont plus imposés en Gironde depuis janvier 2017.

Ah que c'est bon d'enfin sentir le doux parfum des phases finales de Top 14. Car après une saison 2019/2020 tronquée, voilà ces dernières de retour deux ans plus tard et pour notre plus grand bonheur. Le Racing accueillera dans un premier temps le Stade Français vendredi soir, alors que l'UBB recevra le lendemain Clermont. Deux chocs haletants qui promettent énormément. Concentrons-nous aujourd'hui sur le deuxième, celui entre Girondins et Auvergnats. Les hommes de Christophe Urios quatrièmes partent avec une légère avance sur ceux de Franck Azéma, cinquièmes, bénéficiant de l'avantage du terrain. Mais on le sait bien, en phase finale, les cartes sont rebattues. Cette saison d'ailleurs, les deux formations nous ont offert deux confrontations des plus serrées. La première à Chaban, où les deux équipes se sont quittées sur le score neutre de 16 partout. Avant que l'UBB ne s'impose, quinze jours plus tard au Michelin dans la dramaturgie la plus totale grâce à un envol du jeune Nathanaël Hulleu (36-37) dans les dernières secondes. Vous l'aurez compris ce match s'annonce disputé, et on ne vous dévoile pas le scoop de l'année en annonçant cela. En revanche, il est intéressant se pencher sur les confrontations entre les deux équipes, et de remarquer que depuis l'accession de l'UBB en Top 14, Clermont a souvent eu du mal à s'imposer en terre girondine.

L'ASM en difficulté à Bordeaux depuis 2017

Depuis la remontée de l'UBB dans l'élite en 2011, dire que les Clermontois éprouvent une grande difficulté à glaner un succès dans la cité girondine relève de l'euphémisme. On vous l'accorde Clermont s'est imposé lors des exercices de 2011/2012 et 2012/2013. Certains mettront ça sur le dos de l'acclimatation au Top 14 pour les Bordelo-Bèglais. Surtout ces derniers découvraient l'élite du rugby hexagonal et luttaient pour leur maintien, pendant que Clermont trustait les premières places du championnat ainsi que du Vieux continent. Bref, une autre époque pourtant pas si lointaine et des dynamiques aux antipodes de celles d'aujourd'hui. Car excepté ces deux succès, Clermont n'a ensuite gagné qu'une seule fois en championnat à Bordeaux, en 2016 (19-24). Alors on vous voit venir, on oublie les succès en Champions Cup de 2016 et 2017. Mais on parle là d'une compétition différente, avec des objectifs opposés. Depuis janvier 2017, Clermont n'a plus jamais décrocher la moindre victoire à Bordeaux. Les Girondins restent sur une série de 3 succès pour 2 nuls. Un avantage psychologique certain ? Pas sûr quand on connaît l'expérience des Clermontois à ce niveau, alors que les Bordelo-béglais sont novices, eux qui disputent leurs premières phases finales de Top 14 depuis la création du club en 2006. Top 14. Savez-vous qui sont les clubs les plus réguliers en phases finales ?Alors parler de bête noire serait exagéré il est vrai, mais l'UBB fait tout de même figure de favori ce samedi si l'on devait en désigner un. Déjà, grâce à leur saison enthousiasmante, avec une demi-finale de Champions Cup. On parlait récemment d'expérience à ce niveau, et si l'UBB n'a pas encore goutté aux joutes finales du championnat de France, elle a en revanche montré qu'elle pouvait rivaliser dans ce genre de confrontations aux scénarios couperets. L'ASM de son côté, réalise une saison en dent de scie, entre performances abouties un week-end puis désillusion le suivant. Mais les Jaunards ne sont jamais aussi dangereux qu'en phase finale. Cette rencontre promet en tout cas et vaudra son pesant d'or.