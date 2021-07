Top 14. Intégration d'un loft, mise à l'écart : Meité raconte son passage mouvementé au Stade Français

Dans les colonnes du Midi Olympique, Bakary Meité a raconté sa mise à l'écart du Stade Français lors de la saison 2017-2018. Il faisait notamment partie d'un ''loft''.

Nous sommes aux prémices de la saison 2017-2018. Bakary Meité a 34 ans et vit un rêve éveillé en s'engageant pour le Stade Français, un club qui lui tient à coeur. Il va connaître alors pour la première fois le Top 14. Oui, mais du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas et l'international ivoirien va vite déchanter. À son arrivée dans la capitale, un changement de staff s'organise au sein du club et Meité et mis de côté. La suite, il la raconte dans les colonnes du Midi Olympique : ''C'était dur. Le Stade Français j'étais archi-fan. Jouer pour ce club, c'était un rêve de gosse. Mais la direction de cette époque était catastrophique. Nous étions un certain nombre dont ils ne voulaient pas. Ils ont un créé un ''loft'' comme on dit au foot, où étaient regroupés tous les indésirables. Ils nous donnaient des horaires d'entraînements différents du reste du groupe, afin qu'on ne les croise pas et qu'on ne leur parle pas. C'était dingue''.

Avant de livrer toujours pour le bihebdomadaire une anecdote lors du Challenge européen disputé cette année-là : ''Je me suis remis en question. Je me suis d'abord dit que je ne faisais pas bien les choses. Le club me faisait jouer en Challenge européen, une compétition qu'il voulait balancer. Manque de pot pour eux, malgré un gros accroc au premier match (une défaite en Russie) on s'est qualifiés. Le club ne l'avait pas prévu. En quart de finale à Pau, ils ont remis tous les mecs qui jouaient habituellement en Top 14.'' Malgré une pénurie à son poste, Meité ne sera pas utilisé pour cette rencontre : ''Il y avait une hécatombe en troisième ligne. C'était déjà arrivé dans la saison et dans ces cas-là, ils préféraient faire reculer un deuxième ligne à mon poste plutôt que de me faire jouer. Là, c'était pire. Je n'étais pas dans le groupe et à un moment du match, c'est le pilier italien Cittadini qui jouait troisième ligne. Je veux bien qu'on me considère comme le plus mauvais des troisièmes lignes, mais faire jouer un pilier à mon poste... Bon... Clairement, mon cas dépassait le cadre du rugby et des performances. Une histoire de contrat ? D'agent ? Je n'en saurai sûrement jamais rien''.

Après une dernière saison à Carcassonne, Meité a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de l'exercice 2020/2021, à 37 ans. Il dispute avec la Côte d'Ivoire, l'Africa Gold Cup sa dernière compétition.