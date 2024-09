TOP 14. Gagner à Toulouse, impossible pour l'UBB ? Moscato prédit une ''correction''

Le choc Toulouse-UBB s’annonce explosif ce dimanche en Top 14. Moscato prévient : les Toulousains vont vouloir marquer les esprits et corriger une UBB en pleine forme.

Dimanche soir, à Ernest-Wallon, choc entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. Un affrontement qui fait beaucoup parler. Et pour cause, ces deux équipes dominent les débats en ce début de saison de Top 14. Mais pour Vincent Moscato, une chose est claire : Toulouse ne va pas prendre ce match à la légère. Et les Girondins pourraient avoir toutes les peines du monde à s'imposer.

Moscato, dans son style bien à lui, ne mâche pas ses mots. Il le dit sans détours sur les ondes de RMC : "Il faut surtout qu'ils fassent un gros match après, aller gagner à Toulouse, faut pas rêver, mais il faut qu'ils fassent un match énorme." Pour lui, l'UBB ne doit pas seulement bien jouer, elle doit envoyer un message. Celui qu'elle est capable de rivaliser avec l'une des meilleures équipes d'Europe et du monde de l'ovalie.

Les Toulousains savent que la finale de l'année dernière, c'est un KO, ils les ont contrés d'entrée de jeu. Ils ont pris un uppercut, ils sont tombés par terre au premier round et ils ne se sont pas réveillés.

Toulouse, invaincu à ce jour, aborde ce match avec la confiance du champion. Et Moscato le sait bien : "Les Toulousains, ils savent à qui ils ont affaire... ils vont vouloir leur mettre une vraie correction, pour appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire devant, dans le coeur du réacteur, pour les punir". C’est là, "au cœur de la bête", que les Bordelais devront montrer qu’ils sont capables de faire douter le mastodonte toulousain.

Avec une attaque en feu et un plan de jeu très offensif, l'UBB a tout pour faire vaciller les Rouge et Noir. Mais Moscato reste réaliste : "Actuellement, ils jouent très très bien, mais est-ce qu'ils jouent mieux que Toulouse ? Je ne le crois pas."

Pour l'ancien talonneur, cette rencontre est "à la vie à la mort" pour l’UBB. "Le match vérité de la saison, ce n'est pas mettre cinquante points contre le Racing qui ne vaut pas un pichet de cidre, c'est celui-là le match référence pour l'UBB".

La défaite pourrait marquer les bordelais psychologiquement pour la suite de la saison : "S'ils prennent une valise, ils vont baisser les yeux pendant longtemps. C'est comme quand tu prends une branlée à la boxe, après psychologiquement, tu es marqué".

🗣 Vincent : "Les Toulousains vont vouloir mettre une vraie correction à l'UBB, pour faire mal. " #RMClive pic.twitter.com/pkzjLLAj3Y — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2024

Si l'UBB possède les ressources pour faire douter Toulouse, on sait déjà que certains joueurs manqueront à l'appel ce dimanche soir. Les débats ne seront pas aussi équilibrés que les supporters l'auraient souhaité.