Top 14. Footing ou foie gras : les secrets des rugbymen pour survivre aux fêtes

À Montpellier, les joueurs ont pu profiter des quelques jours de repos entre les fêtes, mais tout en restant sérieux et disciplinés. Récit de l'intérieur.

Passer les fêtes de Noël juste avant une journée de Top 14, voilà un défi qui demande un sacré équilibre ! Du côté des Montpelliérains, comme ailleurs, les joueurs jonglent entre plaisir à table et discipline. Et si la pesée post-réveillon est devenue une légende urbaine, pas question de relâcher les efforts.

Foie gras et fractionnés : la délicate gestion des fêtes

"Que font les rugbymen à Noël ? » Voilà un marronnier classique, mais toujours savoureux. Faut-il se priver du foie gras de mamie ou éviter la bûche au chocolat ? Pas forcément, selon Enzo Forletta, pour Midi Libre : "Il faut juste rester mesuré. Moi, j’ai passé les fêtes ici, je me suis entraîné tous les jours, donc pas de souci." Élève modèle, le pilier gauche a su conjuguer plaisir et sérieux.

Au MHR, le staff a décidé d’alléger la pression en supprimant la traditionnelle pesée post-Noël. Une marque de confiance appréciée par les joueurs. "Les coaches nous font confiance, et je pense que personne n’a triché. Mais on devait quand même envoyer nos données GPS après chaque session d’entraînement", précise Arthur Vincent, toujours à Midi Libre.

Billy Vunipola prêche la modération

Cette discipline, les Montpelliérains se l’étaient promis dès le coup de sifflet final contre le Racing 92 (21-17). Dans le vestiaire, le capitaine Billy Vunipola a pris la parole pour rappeler l’importance de la rigueur. "Billy a dit : ‘Les coaches vous laissent dimanche off, alors rendez-leur cette confiance !’", raconte Benson Stanley, coach spécialisé dans les rucks et les attitudes au contact.

Résultat, les joueurs ont respecté un programme physique strict, tout en se laissant un peu de répit. "Même si on prend un peu de foie gras, il faut compenser derrière, courir ou faire une petite séance pour éliminer", glisse Arthur Vincent, sourire en coin.

Noël en famille… ou entre coéquipiers

Pour certains, comme Arthur Vincent, Noël s’est déroulé en famille à Mauguio. Mais d’autres ont dû composer avec des voyages express pour rejoindre leurs proches, réduisant le temps passé avec eux. Quant aux joueurs étrangers, ils se regroupent souvent entre expatriés pour partager un repas festif. "Les Anglais, les Néo-Zélandais ou les Australiens se retrouvent entre eux. Ça crée des liens", explique Stanley, ancien joueur de Clermont et Pau, qui connaît bien cette situation.

Top 14 : la 13ᵉ journée en ligne de mire

Trois jours après Noël, les Montpelliérains devront être prêts pour affronter leurs adversaires lors de la 13e journée du Top 14. Une période dite de "Boxing Day", où les rugbymen sont habitués à jongler entre plaisir des fêtes et rigueur de la compétition. "C’est important de se faire plaisir, ça nous apporte de la joie et de l’énergie. Mais les premiers pas à l’entraînement, après les fêtes, sont toujours un peu plus durs", admet Vincent.

Pour le MHR, pas question de gâcher la dynamique après leur belle victoire contre le Racing. Foie gras ou pas, le terrain parlera samedi !