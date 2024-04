TOP 14. Et si le Stade Toulousain avait trouvé son porte-bonheur avec Blair Kinghorn ?

Arrivé en décembre dernier dans la ville rose, Blair Kinghorn donne l'impression d'être à Toulouse depuis plusieurs saisons. Le trois-quarts polyvalent est une valeur ajoutée incroyable.

Le porte-bonheur toulousain

Cette saison est particulière pour Blair Kinghorn, qui a connu trois équipes en seulement quelques mois. En effet, ce dernier a côtoyé le XV du Chardon au début de saison, en disputant notamment la Coupe du monde en France. Ensuite, l'arrière est revenu en club, à Édimbourg, avant de poser ses valises à Toulouse, en fin d'année 2023.

Depuis, la magie du jeu toulousain a eu l'effet espéré sur Kinghorn, qui s'est parfaitement intégré chez les champions de France. Ce dernier a joué 10 rencontres, et fait d'ores et déjà partie des cadres rouge et noir.

D'ailleurs, pour ses dix premières rencontres, le joueur de 27 ans n'a jamais perdu avec Toulouse, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Ce dernier a remporté les trois déplacements face aux Harlequins, au Racing 92 et à l'Ulster. À domicile, Ernest-Wallon reste une forteresse imprenable cette saison.

En plus de ces magnifiques victoires, Blair Kinghorn n'a encore jamais goûté au banc de touche de Toulouse. L'Écossais a toujours été titulaire, que ce soit à l'arrière majoritairement ou bien à l'aile dernière, face au Racing 92.

Le profil parfait

Cette fin de saison va être un véritable casse-tête pour Ugo Mola et son staff, qui devront faire des choix cornéliens entre les joueurs de grand talent qui sont disponibles. Pour Blair Kinghorn, plusieurs solutions s'offrent à lui, car ce dernier peut jouer à trois postes différents !

En premier lieu, Kinghorn a plus d'expérience dans le champ profond du terrain, en qualité d'arrière. Néanmoins, c'est un poste occupé en temps normal par Thomas Ramos qui est aussi le buteur attitré du Stade Toulousain. Difficile d'imaginer Toulouse se priver de ce dernier, voir impensable.

Néanmoins, Ramos peut jouer à l'ouverture, mais Ntamack a repris les commandes à ce poste-là, et enchaine les bonnes prestations. Kinghorn a aussi joué avec le 10 dans le dos près de quarante fois dans sa carrière, mais cette option ne semble pas être envisagée par le staff toulousain. Mallia semble même devant dans la hiérarchie.

Enfin, nous avons découvert Kinghorn à l'aile ce week-end face aux coéquipiers de Nolann Le Garrec, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le test est validé ! Ce dernier n'est pas novice au bord de la touche, car il a déjà été positionné à l'aile 17 fois auparavant.

Toutefois, la concurrence aux ailes est rude à Toulouse, et plusieurs joueurs poussent au portillon. Bien évidemment, Mathis Lebel devrait garder sa place de titulaire, mais qu'en est-il des autres joueurs ? Mallia est aussi un cadre, et connait parfaitement le poste. Ensuite, Arthur Retière ne déçoit jamais à l'aile, et offre aussi une solution à la mêlée. Lucas Tauzin revient bien, mais paraît un cran en dessous. Enfin, Ange Capuozzo devrait reprendre la compétition, et postulera pour les phases finales. Nous n'oublions pas le Fidjien Setareki Bituniyata, qui a été très utilisé par Mola.

Naturellement, Kinghorn devrait jouer les phases finales avec Toulouse, en Champions Cup et même en Top 14, reste à savoir désormais à quel poste. Il pourrait aussi faire office de remplaçant idéal...

