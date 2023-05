RUGBY. TOP 14. Et si la meilleure recrue du Stade Rochelais était le magicien Seuteni ?

Intenable cette saison avec le Stade Rochelais, l'ancien Bordelais Seuteni a encore une fois fait des ravages au centre, face à Exeter ce week-end.

VIDEO. Seuteni régale d'une merveille de Offload, le Stade Rochelais en DEMONSTRATION face à Exeter !La saison dernière, le Stade Rochelais, déjà sur le toit de l'Europe après son sacre face au Leinster, frappait un grand coup en réalisant un recrutement XXL ! Colombe, Païva, Dillane, Tanga, Hastoy ou encore Thomas (pour ne citer qu'eux)... Du très beau monde donc, venus afin de renforcer un effectif déjà doté de joueurs de classe mondiale. Mais voilà, s'il y a bien un joueur qui a su tirer son épingle du jeu dans ce recrutement, c'est bien le centre polyvalent de 29 ans, Ulupano Seuteni. Passé notamment par Toulon, Oyonnax et l'UBB, celui qui peut également jouer à l'ouverture (ainsi qu'à l'arrière) n'est pas la recrue qui a fait le plus parler. Et pourtant, quelle saison du Samoan ! Déjà indispensable avec Bordeaux les années précédentes, Seuteni semble encore meilleur depuis son arrivée chez les Bagnards. Très vite acclimaté, celui-ci s'est rapidement fait une place au centre de l'attaque rochelaise (et ce malgré la concurrence rude), tout en dépannant au poste d'ouvreur en l'absence d'Antoine Hastoy. Qu'il soit associé à Favre, Danty, ou encore Botia, Seuteni reste toujours aussi performant. Excellent en défense, il est surtout l'un des meilleurs joueurs du monde dans sa capacité à créer des situations dangereuses, que ce soit grâce à ses passes après contact ou encore grâce à ses courses limpides. Preuve en est, son dernier match face à Exeter...

Champions Cup. Revue de presse. ''La Rochelle écrase Exeter'' dans une ''folie maritime''Auteur d'un essai et d'une passe décisive fantastique face aux Anglais ce dimanche, Seuteni a littéralement donné la leçon à son vis-à-vis du jour, Henry Slade. Rien que ça ! Une prestation incroyable qui symbolise la saison du Samoan, qui ne cesse de martyriser ses adversaires, que ce soit en Top 14 ou à l'échelle européenne. Si bien qu'en 20 titularisations, Seuteni a inscrit 7 essais, ce qui fait de lui le troisième meilleur marqueur du club (seuls Bourgarit et Thomas ont fait mieux). Un créateur qui sait aussi se muer en finisseur donc, pour le plus plaisir des supporters rochelais, mais aussi de son entraîneur, Ronan O'Gara. Dimanche, l'Irlandais a d'ailleurs été dithyrambique avec son joueur auprès du journal l'Équipe : ''Un joueur spécial qui donne confiance à tout le monde. J'ai besoin d'être derrière ses fesses tout l'après-midi, mais quand il bouge, il est très intéressant''. Un magicien du ballon ovale, qui risque d'être l'une des attractions de cette fin de saison, que ce soit en championnat, ou lors de la finale de la Champions Cup, face au grand Leinster...

