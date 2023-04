RUGBY. TOP 14. Et si Bayonne avait trouvé sa relève à l'arrière avec le frère d'un Tricolore ?

Tom Spring, 20 ans, va connaître sa première titularisation en Top 14 face à La Rochelle, samedi. Connaîtra-t-il la même réussite que son frère Max ?

Après les Marchand, les Ntamack, les Couilloud, les Willis ou les Tolofua, le Top 14 s’apprête à ouvrir (vraiment) ses bras à une nouvelle famille. Car au vrai, Tom Spring a déjà connu 15 petites minutes en championnat cette saison. C’était lors de la première journée, à Toulon, et franchement, cela était passé complètement inaperçu. Cette fois, la fratrie des Spring va pouvoir réellement poser sa patte dans l’élite française. Fini l’école de rugby du côté de Nafarroa (club basé à Saint-Jean-Pied-de-Port) où ils évoluaient ensemble, cette fois-ci, c’est en séniors et dans le meilleur championnat du monde que les frérots pourraient se retrouver à l’avenir. Si Max, 22 ans, fait déjà figure d’habitué du Top 14 avec une trentaine de matchs à la clé et même une sélection en Bleu, Tom, 20 piges, devrait fêter sa première titularisation ce samedi, sur la pelouse de La Rochelle.

CHAMPIONS CUP. Max Spring, la pépite du Racing 92, raconté par son frère avant la demi-finaleGermain et Morahan out, Orabé gêné par des douleurs récurrentes, c’est donc Spring que le staff bayonnais a choisi pour occuper l’arrière de l’Aviron. Et oui, chez les Spring, en plus du rugby, le triangle arrière est aussi une histoire de famille. Tout comme Max, et même son jumeau Sam (qui évolue toujours à Nafarroa en Fédérale 1), capable d’y dépanner, Tom évolue avec le numéro 15 dans le dos. Là, on devrait découvrir un garçon doté d’une belle vitesse de pointe, adroit et aux qualités faites pour le jeu de mouvement. Un peu comme son grand frère, finalement, avec un peu de moins de gaz au démarrage peut-être, et un physique un peu plus élancé (1m86) que le Racingman (1m75 pour 82kg). C’est en tout cas ce qu’il en a montré jusqu’ici avec les Espoirs de l’Aviron Bayonnais. Qu’on a hâte samedi, donc, de voir ce talent évoluer à Deflandre. Avant, si réussite il y avait, de pourquoi pas affronter directement son frère début mai, lors du Racing vs Bayonne prévu à la Paris La Défense Arena. Rendez-vous est pris…

