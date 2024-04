TOP 14. Équipe ardente ou timorée avant la demie de Champions Cup, notre compo probable de Toulouse !

Installés depuis plusieurs journées sur la deuxième place du podium, les Toulousains sont, comme chaque saison, dans la course pour le Top 14 et la Champions Cup. Voici l'équipe probable face au Racing 92.

De la rotation avant la demie

Bien évidemment, la demi-finale de Champions Cup représente un tournant majeur dans la saison du Stade Toulousain. En huitièmes de finale, les coéquipiers d'Antoine Dupont avaient collé 31-7 à ces mêmes Racingmens, et l'affrontement de ce week-end à des airs de revanche.

Une fois de plus, le stade Ernest-Wallon sera le théâtre de cet affrontement, et le Racing 92 est en pleine possession de ses moyens, avec de la confiance acquise sur la pelouse d'Oyonnax le week-end dernier. Nolann Le Garrec l'a d'ailleurs évoqué dans les colonnes de Rugbyrama : "On ne va pas se cacher, on va à Toulouse avec des intentions."

Pour cette réception, Mola et son staff devraient donc réintégrer des joueurs mis au repos face à Toulon comme Ntamack, Kinghorn, Baille ou encore Cros, mais aussi ménager certains éléments en vue de la demie face aux Harlequins.

Pour commencer, Toulouse devrait titulariser Cyril Baille, Julien Marchand ainsi que Dorian Aldegheri en première ligne. Ensuite, dans la cage, Flament et Meafou devraient former l'attelage toulousain, et Richie Arnold serait utilisé en qualité de finisseur.

Pour la troisième ligne, des retours intéressants à noter avec celui de François Cros dans le XV de départ, mais aussi d'Alexandre Roumat et de Jack Willis, qui étaient tous les deux remplaçants face à Toulon.

Pour la charnière, Paul Graou garde le numéro 9, tandis qu'Antoine Dupont est revenu de Capbreton où il avait effectué un stage avec France 7, et sera remplaçant. Romain Ntamack retrouvera quant à lui le poste d'ouvreur.

Au centre, Santiago Chocobares devrait débuter la partie une fois de plus, en étant associé à Paul Costes qui était remplaçant le week-end dernier. Pita Ahki serait normalement sur le banc des remplaçants. Aux ailes, Mallia et Lebel sont également de retour de vacances, tout comme Blair Kinghorn qui sera titulaire à l'arrière. Thomas Ramos fera office de remplaçant de luxe.