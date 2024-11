Top 14. Enfin une 3e victoire de rang ? L’ASM en quête de constance face à un Castres ''qui ne lâche rien''

L’ASM veut confirmer son regain de forme face à Castres ce samedi. Un duel prometteur au Michelin, où chaque point comptera dans la course au Top 6 du championnat.

Ce samedi, l'ASM reçoit le Castres Olympique au stade Marcel-Michelin pour un duel clé de la 11e journée du Top 14. Entre une ASM en quête de constance et un CO résilient, l’affiche promet du spectacle. Du moins, c'est ce que les supporters espèrent.

Clermont : transformer l’essai de la régularité

Après une victoire capitale à Lyon (30-22), les Clermontois veulent surfer sur leur dynamique. Ce premier succès à l'extérieur a redonné confiance à un groupe en quête de constance. « Cette victoire a montré que nous étions capables de le faire en mettant beaucoup d’envie et de solidarité sans forcément produire notre meilleur rugby », confie le centre Pierre Fouyssac via le site officiel du club. Les hommes de Christophe Urios doivent maintenant confirmer face à un adversaire accrocheur.

Malgré une défaite lors de leur dernier déplacement à Vannes (34-28), les Castrais abordent cette rencontre avec ambition. Actuellement cinquièmes au classement, les Tarnais restent un adversaire redoutable. « Ce qui caractérise l'équipe de Castres, c'est un peu sa solidarité. C'est une équipe qui ne lâche rien. Jusqu'à la dernière minute, ils sont toujours là. Tu as l'impression de les avoir distancés, mais en fait non », prévient Fouyssac pour La Montagne. Cette mentalité combative fait partie de l’ADN du CO.

Historiquement, Clermont domine au Michelin. Lors de leur dernière confrontation dans l’antre auvergnate, l’ASM s’était imposée 36-20 avec le bonus offensif. Cette saison, les Jaunards ont dominé toutes les équipes qui sont venues au Michelin. Du côté du CO, on se méfie particulièrement de Moala qui, malgré ses 34 ans, est toujours un danger. « C’est par lui souvent que passe les offensives des Jaunards. Utilisé aussi bien en leurre offensif qu’en premier attaquant, il est un joueur très dangereux des lignes arrières clermontoises. »

Mais attention, Castres s’illustre avec la troisième meilleure attaque du Top 14 (299 points marqués). Les Auvergnats devront donc être solides en défense pour éviter de vivre une première déception à la maison. « On a besoin de confirmer les victoires à l’extérieur. L’an dernier nous nous sommes pris les pieds dans le tapis et finalement les victoires à l’extérieur n’ont servi à rien. On doit parvenir à confirmer pour installer un début de série », précise Fouyssac.

Une rencontre décisive pour les deux camps

Ce choc au Michelin pourrait avoir des répercussions significatives sur le classement. Une victoire des Clermontois les rapprocherait des places qualificatives pour les phases finales, tandis qu’un succès tarnais permettrait au CO de conforter sa position dans le haut du tableau. La discipline et la gestion des moments clés seront déterminantes, comme l’a rappelé Fred Charrier : « Nous avons aussi gagné le match de la discipline avec 15 fautes contre 19 du côté Lyonnais. Certes cela fait encore beaucoup et nous avons l’ambition d’être plus appliqués, disciplinés et de produire davantage. »

Avec l’engagement physique et les individualités de qualité des deux côtés, ce Clermont-Castres s’annonce comme l’un des matchs phares de cette journée. Les supporters clermontois espèrent voir leur équipe enchaîner, tandis que les Castrais tenteront de déjouer les pronostics.