TOP 14. Encore un 0-0 ! Le Racing décidément familier de ces mi-temps sans éclat offensif

Racing 92 - Toulon : Un 0-0 à la mi-temps, une rareté en Top 14 ! La dernière fois, c'était déjà le Racing face à Perpignan. Un match d’ouverture en demi-teinte.

La rencontre entre le Racing 92 et le Rugby Club Toulonnais ce samedi en ouverture de la 6e journée de Top 14 n’a pas vraiment brillé par son éclat en première période.

En effet, au terme des 40 premières minutes, le tableau d’affichage affichait un score assez rare : 0-0. Une scène à laquelle on n’avait plus assisté depuis trois ans en Top 14.

Et devinez qui était déjà là lors de ce dernier 0-0 à la pause ? Le Racing 92. C’était en octobre 2021, face à Perpignan, à l’Arena. Un match où le Racing avait finalement triomphé 17-14, mais qui avait offert bien peu de spectacle pendant le premier acte.

Cette fois encore, les joueurs du Racing ont mis du temps à trouver la faille face à une défense varoise en place, mais indisciplinée. On espérait un sursaut de créativité, mais rien n'y a fait, les deux équipes sont restées muettes et fébriles.

Ce type de score est de plus en plus rare en Top 14. Après un début de saison prolifique, on espérait voir des essais. Mais on a plutôt assisté à un festival d’imprécisions et de fautes de main. Pas vraiment de quoi soulever les foules dans les tribunes (vides) ou devant la télé.

En seconde mi-temps, la donne a quelque peu changé, avec une réaction des Racingmen qui se sont imposés finalement 22-6 grâce au pied de Nolann Le Garrec. Puis à la faveur d'un essai en force de Janick Tarrit, poussé derrière la ligne de craie par ses coéquipiers à cinq minutes de la sirène.

Si ce succès fait du bien à la tête des Racingmen, pour Toulon, c'est une nouvelle déception après le court revers concédé la semaine dernière à Clermont. Nul doute que les Varois voudront s'imposer avec la manière lors de la réception de Montpellier lors de la 7e journée.