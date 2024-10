TOP 14. ''En solidarité avec Karim Ghezal'' ce membre du staff reconnu du Stade Français se retire

Rien ne va plus dans ma maison parisienne. Après le départ forcé de Karim Ghezal, un autre membre du staff et acolyte de ce dernier a pris la décision de quitter l'aventure, par soutien amical.

Ce lundi, après une troisième défaite en seulement quatre journées de Top 14, le Stade Français a annoncé le départ de son entraîneur en chef, Karim Ghezal. L'ancien entraîneur de la touche du XV de France a quitté l'aventure d’un commun accord" selon le communiqué du club.

Néanmoins, si les mauvais résultats de son équipe n'y sont pas pour rien, l'ancien joueur du LOU paye également les tensions avec le vestiaire, intervenues en milieu de saison dernière. Ce dernier et Laurent Labit ne s'entendaient visiblement plus.

Toutefois, si Paul Gustard devait prendre un peu plus de place dans la direction parisienne, nous apprenons ce mardi 1er octobre par l'intermédiaire du Midi Olympique que le Géorgien Davit Zirakashvili n’interviendra plus auprès des joueurs parisiens.

L'ancien pilier de Clermont, qui est un des visages bien connu du Top 14, intervenait depuis plus d'un an sur la mêlée des soldats roses, après un passage à La Rochelle et deux saisons effectuées à Clermont.

Zirakashvili aurait annoncé sa démission aux dirigeants parisiens en justifiant son choix "en solidarité avec Karim Ghezal". Cette perte n'est pas légère pour le Stade Français qui voit s'en aller un spécialiste qui avait fait du bon travail la saison dernière.

En effet, sous les directives de l'international géorgien (53 sélections) Paris avait fait de sa mêlée une marque de fabrique et ce secteur du jeu avait permis aux joueurs de la capitale de terminé dauphin du Top 14, sans une attaque flamboyante.

Désormais, le Stade Français est dans le creux de la vague en attendant la réception de Montpellier, qui s'est montré particulièrement dangereux à l'extérieur. Les deux équipes n'ont remporté qu'un seul match cette saison, et sont à la 13ᵉ et 10ᵉ place.

Sans Abramishvili, Melikidze et P. Alo-Emile, blessé en première ligne, la mêlée parisienne pourrait être un des points faibles ce week-end. Nous n'en savons pas plus sur le potentiel successeur de Davit Zirakashvili.

