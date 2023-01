Top 14. En plus d'être décisif, on vous raconte pourquoi l'essai de Karkadze (Brive) était hautement symbolique

C'est une des histoires émouvantes de cette saison en Top 14 ! Le talonneur de Brive, Vano Karkadze est apparu très ému, au côté de Saïd Hirèche, à la fin du match contre Toulon.

Une nouvelle brutale

Alors que le CAB préparait son derby face à Clermont, pour le compte de la 13 ème journée de championnat, et que l'ensemble du club, et une bonne partie de la ville, ne parlaient que de ça, Vano Karkadze avait appris une mauvaise nouvelle. En effet, le jeune talonneur de 22 ans a dû rentrer en urgence en Géorgie, son pays natal, car son père venait de décéder. Une nouvelle brutale, qui a attristé l'ensemble du staff briviste ainsi que les joueurs. Ce dernier, arrivé en Corrèze en 2019, est un international géorgien, apprécié de tous au club, qui a donc été indisponible pour le derby face au voisin auvergnat. Face à Lyon, Vano Karkadze n'a pas fait partie du déplacement non plus, afin de passer les fêtes de fin d'année en famille. Bien intégré à Brive, notamment avec des compatriotes géorgiens déjà présents, Karkazde enchaine les matchs depuis maintenant deux saisons.

Un essai symbolique

Revenu pour préparer la réception de Toulon, le talonneur géorgien était remplaçant au coup d'envoi. Après une première période solide de ses coéquipiers, Karkadze rentre à l'heure de jeu, et redynamise la mêlée briviste. Ensuite, à la 69 ème minute, après une séquence offensive rondement menée par les Toulonnais, Brive se retrouve acculé à 5 mètres de sa ligne. Cependant, le talonneur gratte un ballon, et obtient une pénalité ultra-importante, faisant sourire le maitre en la matière, Said Hirèche. C'est après que la magie opère, quant à la 78 ème minute, après une touche aux abords de la ligne de Toulon, et un travail de sape qui dure, que Vano Karkadze, lancé, franchi la ligne d'en-but et inscrit l'essai de la victoire pour Brive. Un essai symbolique, le troisième de sa jeune carrière, pour un joueur courageux ! À la fin du match, l'accolade entre ce dernier et son capitaine a donné les larmes aux yeux à plus d'un supporter de Brive ! Héros du jour, l'ensemble de l'effectif et du staff semblait combler de bonheur après le match, comme Arnaud Méla l'indiquait : "Je suis très content pour lui. Il a passé une période très compliquée. On a pu voir comme tout le monde était heureux après son essai. C'est un jeune joueur à qui il est arrivé une chose terrible, c'est très bien qu'il ait connu cette joie." (Midi Olympique)