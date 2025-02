TOP 14. Dire au revoir à Camille Chat ? ''Ça m’a fait mal'', admet Jacky Lorenzetti

Dans une interview pour Rugbyrama, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti a évoqué de nombreux sujets dont celui de Camille Chat, remercié le mois dernier.

Alors que le Racing 92 navigue en eaux troubles en ce moment, le président Jacky Lorenzetti a accepté de prendre la parole concernant tous les sujets chauds du moments, dans les Hauts-de-Seine.

Parmi eux, la mise à l’écart de Camille Chat, qui dû quitter le club en ce début d’année après être arrivé alcoolisé à l’entraînement suite à une soirée entre joueurs, en décembre. Une décision compliquée sur laquelle l’homme d’affaires est revenu non sans émotion.

Et ? S’il "était obligé de le faire" vis-à-vis de l’institution et des autres joueurs, ledit Jacky ne cache pas que cette décision d’écarter l’un des enfants du club lui a coûté. Et ce à cause de la proximité qu’il possède avec le talonneur arrivé au club en Crabos.

"Avec Camille, on a été à la chasse ensemble et son grand-père pêche au gros avec un de mes copains d’enfance, à Quiberon…", explique le président.

Et de poursuivre : "J’essaie pourtant de mettre de la distance avec mes joueurs. C’est Pierre (Berbizier) qui m’avait fait remarquer, un jour où je faisais la bise à Agustin Pichot en public, que je ne devais pas faire ça. Il avait raison. Un président ne peut se positionner entre l’entraîneur et le joueur, au risque de bousiller l’autorité du coach. "

Tout ça pour quoi ? "Pour dire que Camille était l’un des fils du club et que ça m’a fait mal. Mais là aussi, on était obligé de le faire." Avec l’envie de passer à autre chose, désormais.

Alors que Chat, lui, a rebondi du côté du LOU pour cette saison au moins. Avant probablement d’aller voir du côté de la cote basque ce qu’il s’y passe…