Top 14. ''Deux équipes sont au-dessus'' des autres selon Christophe Urios (UBB)

Christophe Urios (UBB) évoque l’importance du mois de septembre pour son équipe, avant de donner son ressenti sur la saison qui va suivre.

Ce samedi, l’UBB se déplacera au Biarritz Olympique pour le compte de la première journée de championnat. L’occasion pour Urios de rappeler que ses joueurs n’iront pas en terre Basque pour enfiler des perles : « On sait où on met les pieds (...) on sera prêt ». Un rendez-vous « pas capital » pour ce dernier, mais qu’il veut préparer au mieux pour lancer sa saison de la meilleure des manières. Car comme chaque année, le haut du tableau sera serré ! Tout pourra se jouer à quelques points près, et ça, le coach bordelais en est conscient : « comme tous les ans, il y a 10 équipes qui vont jouer le top 6 (...) Après on se rend compte dans la saison qu’il y en a toujours un ou deux qui trébuchent, et très souvent tu te retrouves en fin de saison à 8 et ça se joue à la dernière journée. Faisons en sorte de ne pas être dans les deux qui trébuchent ».



Une lucidité qui sous-entend néanmoins un besoin de prendre des points rapidement pour ne pas être largué en début de championnat. D’autant plus que l’ex-Castrais n’oublie pas de mentionner Brive et Pau, qui pourront peut-être espérer quelque chose cette année, ou du moins, jouer les trouble-fêtes. La prudence est donc de mise côté bordelais, mais nul doute que les protégés d’Urios essayeront de réitérer leur bonne saison passée, conclue par une demi-finale âprement disputée face au futur champion de France (défaite 24-21 contre Toulouse).



En parlant du Stade Toulousain, Christophe Urios ne s’inquiète guère pour eux. Il déclare même que ces derniers, tout comme le Stade Rochelais, sont en avance sur les autres écuries du top 14 : « Je crois qu’il y a deux équipes qui sont un peu au-dessus, c’est Toulouse et La Rochelle ». Réelle conviction ou simple langue de bois ? Dans tous les cas, il est clair que les deux derniers finalistes s’avancent comme les deux principaux favoris de cette édition 2021- 2022 : à voir si les formations d’O’Gara et de Mola arriveront à conserver le niveau affiché les saisons précédentes. Premiers éléments de réponse dès ce week-end.