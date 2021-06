Top 14. Des supporters bayonnais poussent Mathieu Raynal à s'emporter verbalement [VIDÉO]

Mathieu Raynal s'est emporté verbalement à la fin de la rencontre Bayonne vs Stade Français. Un rapport a été envoyé.

La dernière journée de Top 14 a été mouvementée avec des matchs couperets pour la qualification en phase finale et le maintien. Le Stade Français affrontait Bayonne à Jean-Dauger pour décrocher sa qualification, tandis que les Basques devaient l'emporter pour éviter le barrage pour la descente. Dans un match serré, ce sont finalement les Parisiens qui se sont imposés 12 à 9. La fin de match chez les Bayonnais a été houleuse.

Le club bleu et blanc termine donc 13e du championnat et devra jouer son maintien dans une dernière chance, face au Biarritz Olympique. L'access-match en derby basque passionne déjà toutes les foules. Mais les supporters bayonnais se sont montrés irrespectueux envers l'arbitre de la rencontre Mathieu Raynal. Dans une vidéo, on l'entend insulter quelqu'un sans savoir le contexte. Les premières images pourraient être préjudiciables pour l'arbitre français, mais les raisons restent encore inconnues. Selon les information d'Actu Rugby, Raynal aurait reçu un verre d'eau au visage de la part d'un supporter à la sortie de la rencontre. On entend également une supportrice bayonnaise accoster l'arbitre. Des images qui n'ont toujours rien à faire sur un terrain de rugby, que ce soit au plus haut niveau ou en amateur.

Raynal devrait envoyer un rapport à la Direction Nationale de l'Arbitrage concernant cet incident.