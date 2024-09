TOP 14. Des absences de taille dans les rangs de Bordeaux pour défier l'armada toulousaine

Alors que l’UBB se déplace à Toulouse avec une équipe ''diminuée'', les champions de France partent favoris. Mais en rugby, rien n'est jamais joué d’avance, et Bordeaux a des atouts.

Dimanche, tous les regards seront tournés vers Ernest-Wallon pour le choc tant attendu entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, dans le cadre de cette 4e journée de Top 14.

Après leur écrasante victoire face au Racing 92, l’UBB devra cependant composer avec une équipe "diminuée". Certains cadres manqueront à l’appel pour différentes raisons. Obligeant le staff à faire quelques ajustements. Sans oublier le turnover, logique après trois journées.

En effet, Damian Penaud, étincelant la semaine dernière avec un triplé, sera mis au repos, tout comme Nicolas Depoortere, Romain Buros et le jeune Marko Gazzotti selon nos confrères de Sud Ouest. Mais on peut penser que des leaders comme Lucu et Jalibert seront sur la feuille de match. Reste à savoir s'ils commenceront la rencontre ou s'ils auront un rôle de finisseur.

À ces absences stratégiques s’ajoutent celles de Connor Sa, Nans Ducuing, Paul Abadie, Zaccharie Affane et Joey Carbery, blessés ou indisponibles. La suspension de Lachlan Swinton, après son carton rouge face au Racing 92, vient alourdir la liste.

Pour ne rien arranger, Adam Coleman sera sur le flanc pour quatre à cinq semaines à cause d'une blessure au mollet. L’UBB devra également composer sans Guido Petti, toujours engagé avec l’Argentine dans le Rugby Championship, et Jacques Nguimbous, opéré de la cheville.

Cette cascade d’absences risque de peser lourd face à un Stade Toulousain en pleine confiance, invaincu depuis le début de la saison. Le champion de France en titre, déjà redoutable sur sa pelouse, aura à cœur de poursuivre sur sa lancée. Et d’exploiter au maximum les failles d’une équipe bordelaise qui ne fait pas le voyage avec tous ses meilleurs atouts.

Pourtant, malgré ces nombreux absents, l’UBB a montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, en s'appuyant sur un collectif solide et une attaque redoutable. Reste à savoir si cela suffira pour bousculer des Toulousains qui n’ont pas encore montré de signe de faiblesse. Une chose est sûre, ce choc au sommet s’annonce palpitant.