Top 14. Dernier multiplex à l'heure du couvre-feu : les supporters ragent devant Canal+

L'horaire du dernier multiplex de la saison fait débat chez les supporters. 21h : coup d'envoi, mais aussi couvre-feu...

La 26e et dernière journée de Top 14 aura lieu ce samedi 5 juin à 21h05. Les sept matchs débuteront en même temps pour le plus grand bonheur de tous les téléspectateurs. Mais pas des supporters. En effet, depuis le début du déconfinement, le couvre-feu a été décalé de 19h à 21h, afin de permettre à la population de profiter des soirées. Mais l'horaire du coup d'envoi des derniers matchs de la phase régulière empêche les supporters de se rendre dans les stades après des mois d'attente.

Plusieurs clubs de supporters sont montés au créneau devant cette décision de Canal+. Ils visent également la LNR qui n'a rien fait pour permettre le retour du public dans les stades. 1000 personnes sont autorisées, mais il sera impossible de voir des chants dans les tribunes. Plusieurs clubs devront faire leurs adieux aux supporters dans un stade vide, sans âme. Le côté "mercantile" de l'opération de Canal+ a souvent été mis en avant, obligeant les supporters à suivre le multiplex plutôt qu'à se rendre dans leur stade. Un supporter montpelliérain met en garde Canal+ et la LNR : "En décourageant la présence dans les stades, à grand renfort de décisions absurdes, ce sont les 70% de leurs budgets qui vont s'amoindrir. Et, à laisser Canal+ manœuvrer ainsi, c'est tout l'intérêt pour le Rugby qui en pâtira à moyen ou long termes. Et, à ce moment-là, le groupe Canal+, qui n'a rien de philanthropique tournera le dos à l'ovalie et s'en ira vers d'autres sports ou spectacles plus appétant pour remplir ses grilles de programmes."

