TOP 14. DEMI-FINALE. Rhule au centre, Vito sur le banc : la compo de La Rochelle

La Rochelle affrontera à Lille ce vendre le Racing 92 en demi-finale de Top 14. Découvrez la composition dévoilée par le staff rochelais à l'approche de ce rendez-vous.

Le staff Rochelais a connu de nombreux imprévus pour préparer cette demie face à La Rochelle. Jono Gibbes et Ronan O'Gara ont dû faire face à une pénurie de trois-quarts centre. Sinzelle, Aguillon, Doumayrou et Botia manquent à l'appel. Dans ce cas, c'est Rhule qui occupera le poste de numéro 13 alors que Jules Favre sera positionné en premier centre. Devant avec le forfait de Bourgarit, c'est l'Argentin Facundo Bosch qui prend place au poste de talonneur. La troisième ligne sera composée de Kevin Gourdon, Grégory Alldritt en 8 et Wiaan Liebenberg, alors que Victor Vito sera sur le banc. Romain Sazy sera capitaine.