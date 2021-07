Top 14. Découvrez la nouvelle programmation pour la saison 2021/2022

Le Comité Directeur de la LNR a validé la programmation du Top 14 et de la Pro D2 en collaboration avec le partenaire et diffuseur officiel Canal+.

DROITS TV. Canal+ se retire de la Ligue 1 : retour du Top 14 le dimanche soir ?La programmation du Top 14 sur les antennes de Canal + a connu de nombreux changements ces derniers mois. Le prime du dimanche avait notamment disparu avant d'être à nouveau à l'ordre du jour. Qu'en sera-t-il pour 2021/2022 ? En marge de la présentation du calendrier officiel pour la saison à venir, la Ligue Nationale de rugby a dévoilé la programmation des deux championnats professionnels. Il y aura pas moins de quatre rencontres en prime time chaque semaine : deux en Top 14 et autant en Pro D2. Il y aura du rugby du jeudi soir au dimanche soir avec notamment six matchs de Top 14 le samedi dès 15h et jusqu'à 21h.

TOP 14

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

PRO D2