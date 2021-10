TOP 14. Découvrez Ian Boubila, le talonneur qui fait ses débuts pour le Stade Toulousain face au Racing

Suite à l’absence de Peato Mauvaka et Julien Marchand, le jeune Ian Boubila va faire ses débuts professionnels face au Racing 92 ce dimanche.

En forme internationale, Peato Mauvaka et Julien Marchand ont été appelés en sélection. Les deux internationaux français ne risquent donc pas de retrouver les pelouses de Top 14 pour le mois à venir. Celui qui occupait la dernière place du podium dans la hiérarchie rouge et noir,Guillaume Marchand, est désormais au LOU propulsant ainsi le jeune Guillaume Cramont en tant que titulaire pour les périodes internationales. Il reste donc une place à pourvoir au talon pour rentrer en cours de match. Si Rodrigue Neti peut occuper ce poste dans l’urgence, il était plus sûr de mettre deux spécialistes du poste dans les 23 pour affronter le Racing 92 ce dimanche 31 octobre. Ce remplaçant, c’est Ian Boubila, jeune talonneur espoir dans la ville rose. Espoirs. Mas, Taofifenua, Ntamack : Revivez la victoire finale du Stade Toulousain devant l'USAP [VIDÉO]

Formé au SC Negrepelissien à partir de 2007, il commence le rugby à 5 ans. En mars dernier, il déclare soutenir son club formateur et particulièrement son centre de formation. Il déclare : “Pour un joueur, c’est important le premier club formateur. C’est celui où l’on commence le rugby donc on y apprend les bases, il détermine aussi notre envie de continuer à jouer au rugby et nous apprend ses valeurs.” Il intègre ensuite l’école de rugby de l’US Montauban en 2012 avant de rejoindre les rouges et noirs en 2017 à travers le pôle espoir à Jolimont, quartier de Toulouse. En début d’année, il intègre également le groupe France U20 Dev, équipe réserve des U20, pour y jouer un match contre les espoirs italien. Si le talonneur écope d’un carton jaune ce jour-là, les Bleuets battront tout de même les transalpins d’une courte tête (25-24). On a également pu apercevoir le jeune joueur du côté du BORC, Balma Olympique Rugby Club, en Fédérale 2 l’année dernière.

Avec ses 90 kilos pour 1m79, Ian Boubila est dans la lignée des talonneurs modernes. Féroce et avec beaucoup d’envie, il a montré toute son envie lors de son entrée en Finale Espoir 2020/2021. Ce jour-là, il remplace (déjà) Guillaume Cramont et célèbre, à l’issue du match, le trophée de champion de France Espoir avec les jeunes joueurs du Stade Toulousain. L’entraîneur chargé de la défense des rouges et noirs, Laurent Thuery, lui loue notamment plusieurs qualités en conférence de presse. Il dit :

Ces jeunes s'entraînent depuis un moment avec nous. C'est l'occasion de voir leurs qualités dans le grand bain et comment ils peuvent se comporter dans un contexte hostile comme l'Arena. [...] Ian Boubila a eu beaucoup de temps de jeu avec les Crabos et les Espoirs. C'est un joueur avec beaucoup de tempérament, bon plaqueur et bon gratteur. On lui souhaite le meilleur pour sa première en Top 14. On n'est pas inquiet.”