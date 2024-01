TOP 14. De Toulouse à Clermont, cet ancien crack file-t-il en Auvergne pour se relancer ?

Selon une information de la Dépêche du Midi, le trois-quart polyvalent Lucas Tauzin (Stade Toulousain) est attendu à Clermont la saison prochaine.

Pour au moins deux années de contrat, le Toulousain Lucas Tauzin (25 ans) serait attendu en Auvergne, selon la Dépêche du Midi. En effet, l’ASM Clermont Auvergne aimerait voir l’ancien champion du monde U20 poser ses bagages au milieu des volcans dès l’été 2024.

Plébiscité à ses débuts, Lucas Tauzin a enchaîné les matches dès son plus jeune âge, réalisant quelques gestes de classe au passage. Cependant, le trois-quart polyvalent du Stade Toulousain n’a jamais réussi à performer dans la continuité dans la Ville rose.

Habitué des coups d’éclats, Lucas Tauzin a fini par jouer de moins en moins depuis deux ans avec Toulouse. Parfois décisif offensivement, notamment grâce à de beaux offloads, ses lacunes défensives l’ont poussé à ne plus quitter l’aile. Désormais, cela fait une année civile entière que Lucas Tauzin n’a plus été aligné d’entrée au centre et ne fais plus valoir sa polyvalence.

Sur l’aile, il a trouvé la solution à 3 reprises cette saison, avec un doublé contre Clermont et un essai à Oyonnax. Cependant, ces réalisations sont plus proches de pures actions de finisseurs, où il est servi à quelques mètres de la ligne sans surnombre (voire sans défenseurs), que d'exploits offensifs, que le joueur pouvait réaliser dans ses plus jeunes années.

En décembre 2022, Ugo Mola jetait un regard critique sur son joueur face à la presse. Il y a un peu plus d’un an, l’entraîneur toulousain jugeait son joueur ainsi :

On croit beaucoup en lui et on lui accorde beaucoup de confiance, mais on reste sur notre faim.[...] Chaque fois qu’il a pu enchaîner des performances de haut niveau, il a été contraint de sortir du groupe en raison de blessures juste après.[...] On connaît ses qualités : son énergie, sa capacité à gagner ses duels, sa possibilité d'être un joueur de haut niveau. Maintenant, il doit s’inscrire dans la durée.”

Fouyssac renaît, destin similaire pour Tauzin ?

Avec cette arrivée, la formation de Christophe Urios accueillerait un deuxième espoir toulousain déchu, après l’arrivée de Pierre Fouyssac (28 ans). Débarqué à Clermont avant la Coupe du monde, l’ancien centre d’Agen se plaît en Auvergne.

En 9 matches disputés, l’ancien Toulousain a été titularisé à 6 reprises, en premier et second centre, et a planté 2 essais. Défensivement et offensivement, il réalise des performances très convaincantes aux côtés de Julien Hériteau, notamment. En panne d’inspiration, il a su rebondir dans le centre de la France, un tracé que Lucas Tauzin voudra imiter dès la saison prochaine ?

