RUGBY. Owen Farrell envoyé au Racing 92 ? Un potentiel transfert qui passionne la presse !

Malgré le démenti du Racing 92 concernant une signature d'Owen Farrell, des discussions auraient bien lieu selon la presse étrangère. Un transfert qui passionne la presse.

"Le Racing 92 est régulièrement sous l’égide de nombreuses spéculations concernant les mouvements au sein de son effectif. Nous nous réjouissons de l’attrait porté à notre club du Racing 92. Pour autant, nous démentons tout accord concernant le joueur anglais Owen Farrell." La formation francilienne a rapidement réagi lui à l'annonce d'une potentielle signature de l'ouvreur anglais pour deux ans. Une nouvelle qui a bien évidemment fait le tour de la planète ovale.

RUGBY. TOP 14. Le Racing 92 en passe de s'offrir Owen Farrell ?Malgré ce communiqué, le média anglais The Guardian ne peut s'empêcher de noter que le club de Top 14 a réfuté une signature mais pas les éventuelles discussions avec le joueur des Saracens. De leurs côtés, les Sarries ont refusé de commenter cette information. D'aucuns diront qu'il y a baleine sous gravillons, et ils n'auront pas vraiment tort. Ce ne serait pas la première fois qu'un club dément un transfert avant de l'officialiser.

Selon SkySports, il y aurait bien des discussions entre les différentes parties. A 32 ans, Farrell est en fin de contrat avec sa formation de toujours avec qu'il a remporté la Premiership à de multiples reprises ainsi que la Champions Cup, notamment aux dépens du Racing 92 en 2016 à Lyon.

Le Racing 92 a rapidement nié qu'un accord ait été conclu avec Owen Farrell, mais je comprends que les discussions sont en bonne voie et il y a de fortes chances que cet accord se concrétise. (Analyse du journaliste de Sky Sports News, James Cole)

ESPN de rappeler que si d'aventure il devait bien traverser la Manche pour rejoindre l'Hexagone, il serait automatiquement inéligible pour la sélection anglaise en raison de la politique actuelle de la fédération. Pour l'heure, Farrell a fait le choix de se retirer temporairement du rugby international pour se focaliser sur son bien-être mental et celui de sa famille. Aucune date de retour n'était programmée. "Farrell est un joueur clé pour l'Angleterre depuis ses débuts au Test en 2012 et a représenté les Lions britanniques et irlandais lors des tournées 2013, 2017 et 2021", note le média. Il serait d'ailleurs toujours sélectionnable pour la tournée en Australie l'année prochaine. RUGBY. 6 Nations. Et si on ne revoyait plus Owen Farrell sous le maillot de l'Angleterre ?Ce transfert serait néanmoins une décision forte et un signe que le rugby anglais n'est une fois de plus pas au mieux au niveau national. "Ce serait un coup dur pour le rugby anglais et pour Steve Borthwick, dont l'ouvreur est un pilier de l'équipe depuis ses débuts en 2012", lance PlanetRugby.

D'autres internationaux ont fait ce choix et ne sont donc plus sélectionnables : Henry Arundell au Racing 92, Joe Marchant et David Ribbans sont respectivement à Paris et Toulon. Où Lewis Ludlam va débarquer à la fin de la saison. Tandis qu'à Pau, l'ancien des Chiefs Joe Simmonds se régale. Des rumeurs ont également envoyé Courtney Lawes à Toulon.



TRANSFERT. Top 14. A 35 ans, l’inoxydable Courtney Lawes vers un ultime challenge dans le sud de la France ?L'Independant de souligner qu'au Racing 92, il retrouverait Stuart Lancaster, "qui a offert à Farrell ses premières sélections en Angleterre en 2012 après avoir développé le meneur de jeu plus jeune. Il entretenait de bonnes relations de travail avec son premier entraîneur." Sa présence pourrait donc peser dans la balance. Ce n'est pas la première fois que la formation francilienne sont en discussion avec un ouvreur anglais. Les dirigeants auraient eu des discussions avec le joueur des Harlequins Marcus Smith.