TOP 14. Danty en mode boucher, Iribaren décisif, La Rochelle a finalement réussi à renverser la tendance contre Bordeaux !

Dans un match bien mal embarqué, le stade Rochelais a finalement pris le meilleur sur l'UBB, pas loin de faire un coup à Marcel-Deflandre.

Bordeaux tenait le match parfait

Patients et disciplinés en première période, les coéquipiers de Matthieu Jalibert viraient en tête à la pause sur le score de 8 à 9. Dans le second acte, les Bordelais étaient revenus avec des intentions claires de jeu, et l'envie de faire vivre le ballon.

Après quelques minutes, le jeune champion du monde Nicolas Depoortere avait réussi à marquer entre les poteaux, bien servi par Damian Penaud. Ce dernier, est allé de son essai une poignée de minutes plus tard, après un modèle de passe au pied de Jalibert. À ce moment du match, l'UBB mène 21 à 8, et tient son premier succès hors de ses bases.

RUGBY. TOP 14. ‘‘Je n’ai plus l'énergie pour entraîner’’, Laporte s’exprime sur son retour au MHR



Iribaren décisif

Après un passage plutôt réussi au Racing 92, Teddy Iribaren a pris la décision de rejoindre les champions d'Europe en titre. Ce dernier, qui est très expérimenté, est la doublure officielle de Kerr-Barlow. Néanmoins, hier soir, le néo-zélandais n'était pas dans un grand jour, à l'image de son compère de la charnière, Antoine Hastoy.

Le tandem n'a pas trouvé la solution face aux casse-tête bordelais, et après le second essai adverse, Ronan O'Gara décida de changer la charnière. Ainsi, Iribaren et Reus avaient près de 30 minutes pour combler un retard de 13 points.

Directement après l'essai de Penaud, Reus tape un engagement plutôt long, et Lucu se fait châtier à la retombée. S'ensuivent des temps de jeu avec les avants, et le numéro neuf de l'équipe de France prend alors la responsabilité de sortir de son camp par le pied. Néanmoins, Iribaren veillait au grain, et contre son vis-à-vis. Résultat, ballon récupéré proche des lignes et bien exploité, Seuteni aplati en terre promise et sonne la révolte rochelaise.

Pendant la fin du match, Iribaren a formé un duo complémentaire avec son jeu coéquipier, qui a été une fois de plus (presque) irréprochable dans l'exercice des tirs au but. Ce dernier a même permis aux siens de prendre quatre points d'avance à dix minutes de la fin. Reus a également converti l'essai de Seuteni, et aussi de Bourgarit.

Danty impérial

Ce dimanche soir, le centre du terrain était entre les mains de joueurs de grande qualité. Côté rochelais, Danty faisait équipe avec Seuteni, qui monte en puissance après son retour de la Coupe du monde. En face, Moefana était associé au jeune Depoortere, qui lui aussi, prouve qu'il a sa place en Top 14.

Du beau monde, et de beaux duels en perspective. Néanmoins, parmis ces quatre acteurs, un seul a été au-dessus du lot, bien que Depoortere marque un bel essai personnel. Jonathan Danty a été impressionnant en défense, distribuant les caramels. D'abord sur Tatafu, Danty sauva un probable essai bordelais, alors que le troisième ligne japonais filait derrière la ligne.

Ensuite, sur Pablo Uberti, qui tentait de déborder sur son aile, Danty projeta son adversaire d'un coup d'épaule ultra-violent. Puis également au centre du terrain, face à Vergnes. Si certains internationaux peinent à trouver le rythme, Danty confirme qu'il est lui prêt à faire face à cette nouvelle saison de Top 14.

RUGBY. XV de France. Futur pilier de 37 ans, Atonio présent en 2027 ? D'autres l’ont (déjà) fait !