Top 14. Dans un match ouvert, Castres enfonce Pau à la treizième place

Castres s'est imposé sur sa pelouse de Pierre-Fabre face à la Section Paloise au terme d'un match ouvert et enjoué. Les locaux passent huitièmes alors que les visiteurs restent treizièmes.

Si l'épilogue du Tournoi des 6 Nations et cet affrontement des Bleus face à l'Écosse était sur toutes les lèvres à l'approche du week-end, le Top 14 reprenait également ses droits après trois semaines de trève. Castres recevait notamment Pau, dans un match à fort enjeu, en particulier pour les visiteurs en lutte pour le maintien. Sous un beau soleil printanier, les conditions étant idéales, les acteurs de la rencontre nous ont offert une partie ouverte et agréable à suivre. Les locaux démarraient la partie en trombe, et inscrivaient en moins de 20 minutes, deux essais par Tyler Ardron et Gaëtan Barlot. Les Palois se nourrissaient de l'indiscipline tarnaise pour s'accrocher par la botte d'Antoine Hastoy qui convertissait pas moins de six coups de pieds dans ce premier acte. Mais un dernier essai avant les citrons de Nakosi redonner l'avantage au CO (22-18), permettant au pensionnaire de Pierre-Fabre de prendre provisoirement le bonus offensif.

Les hommes de Pierre-Henry Broncan consolidaient alors leur bien au retour des vestiaires, lorsqu'à la suite d'un numéro de soliste de Filipo Nakosi le long de la Touche, Julien Dumora plongeait en Terre promise. Mais les Palois à la recherche d'un bonus défensif vont croire en leur chance. D'abord sur un essai d'Habdel Kuffner, puis dans les dernières secondes, sur un ultime pick and go victorieux de Quentin Lespiaucq (38-33), ils arrachent un point de bonus défensif.

Avec ce succès Castres remonte à la huitième place, cinq points derrière Lyon sixième et premier qualifiable, mais pourra émettre le regret d'avoir laisser échapper dans les derniers instants le bonus offensif. Malgré la défaite, Pau décroche un point qui pourra compter pour la suite. Cependant avec la victoire de Bayonne face au Racing, les Béarnais treizièmes, pointent désormais à sept longueurs de leur voisin basque, douzième. La confrontation directe entre ces deux équipes lors de la prochaine journée, le 16 avril vaudra son pesant d'or.

Crédit Vidéo : Top 14 Officiel