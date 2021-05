Top 14. Cruel, duel, espoir et fin : pourquoi la dernière journée n'a jamais été aussi palpitante ?

Le Top 14 dira son dernier mot ce samedi lors d'un mutliplex d'anthologie. Première place, barrages, maintien : qui va réussir ?

Qu'elle fut longue cette saison de Top 14. En tant que téléspectateurs, nous avons pu voir un scénario presque habituel. Mais la pandémie a forcé la LNR à rester sur ses gardes et à tout le temps revoir son calendrier. On n'y pense que très peu et bien qu'on parle des sponsors, stades, supporters et autres, les joueurs sont bien ceux qui ont le plus souffert de la crise. Devoir faire attention toute la semaine pour pouvoir exercer son métier le week-end, éviter de contaminer ses coéquipiers et leurs familles, permettre à tout un club de jouer. Autant de sacrifices qui ont été rapidement oubliés dans l'esprit général.

Ce samedi 5 juin, la fin du championnat aura enfin lieu. Une semaine avant de connaître les chanceux qui iront en phases finales et les infortunés qui devront sauver leur peau en Top 14. On connaît déjà le relégué en Pro D2 avec le SU Agen qui ne compte aucune victoire en 25 matchs. Le sort est scellé depuis longtemps pour les Agenais, mais la 26e journée est synonyme de fin du calvaire et surtout, de baroud d'honneur pour ne pas terminer sans aucune victoire.

Le classement à la 25e journée :

1ère/2e place : Stade Toulousain et La Rochelle

Le leader du championnat et champion d'Europe devra tout mettre en place pour garder sa place et se qualifier directement pour la demi-finale. Bien évidemment, la deuxième place est également qualificative pour les demi-finales, mais le déplacement à Bordeaux-Bègles sera une occasion en or de lancer une équipe-type pour les phases finales.

Le finaliste de la Champions Cup devra également conserver sa place de deuxième du championnat pour partir directement en demi-finale et ainsi éviter un match couperet de plus. Les Maritimes se déplaceront à Clermont, et une victoire est obligatoire pour atteindre l'objectif. En effet, derrière, c'est le Racing 92 et ses 73 points. Les Franciliens recevront Brive qui n'a plus rien à jouer. S'ils l'emportent avec un bonus et que La Rochelle échoue, il faudra fournir un effort de plus pour atteindre la finale.

3e/4e place : Le Racing 92 et UBB

La troisième place est chèrement disputée. Elle est synonyme de meilleur tirage pour le barrage : le 3e rencontre le 6e. Les Racingmen (73 points) recevront donc Brive tandis que l'UBB (72 points) accueillera le leader toulousain. Une tâche plus compliquée pour les Bordelais qui se qualifient enfin dans les 6 premiers. Le Racing peut espérer conserver sa troisième place et même mieux, viser une des deux premières places avec un point de bonus offensif (+ 5 points) si Toulouse ou La Rochelle échoue. Bordeaux devra également assurer la meilleure place de barragiste possible en venant à bout de Toulouse.

5e/6e place : Clermont, Toulon, Stade Français et Castres

Ce seront les équipes à suivre de près ce samedi lors du multiplex. Deux places pour seulement 4 équipes : Clermont (67 pts), Toulon (66 pts), Stade Français (66 pts) et Castres (64 pts). On le sait, Clermont a un adversaire de taille avec La Rochelle qui vise les deux premières places. Toulon et Castres vont s'affronter dans une dernière journée aux allures de qualification pour le barrage. Le Stade Français devra cependant venir à bout d'une équipe qui a du caractère et qui jouera son maintien à domicile : Bayonne (12e avec 45 pts).

13e place : Pau et Bayonne

Un duel à distance pour le maintien. D'un côté, Pau (13e) ira à Montpellier (10e), définitivement sauvé avec ses 54 points (+12 points). De l'autre, Bayonne (12e) recevra le Stade Français (7e) qui souhaite récupérer une place de barragiste. Les Bayonnais ne sont qu'à 4 points d'avance des Palois et la victoire assurera leur maintien en Top 14 pour la saison prochaine. Mais les Parisiens ne viendront pas à Jean-Dauger avec l'état d'esprit d'un dernier match de la saison sans enjeu.

Les matchs à suivre :