TOP 14. Critiques injustifiées ? ''Il faut respecter un peu les gens'', Mignoni s'enflamme pour un vétéran du RCT

Défendu par Mignoni, Jérémy Sinzelle reste une pièce maîtresse du RCT malgré les critiques. À 34 ans, le joueur savoure chaque instant, conscient que sa fin de carrière approche.

À l'approche du match très attendu contre Clermont dimanche soir dans le cadre de la 5e journée de Top 14, l'entraîneur du RCT, Pierre Mignoni, n'a pas mâché ses mots pour défendre l'un de ses joueurs : Jérémy Sinzelle, le trois-quarts centre de 34 ans, critiqué ces dernières semaines.

Pour Mignoni, ces attaques sont incompréhensibles : « Je vois que Jérémy est très critiqué. Certains se demandent pourquoi il joue. Il faut respecter un peu les gens. Il a 34 ans, mais quand je vois ce qu’il fait à l’entraînement... » Pour Var-Matin, le technicien ne cache pas son admiration pour l’expérience et l’investissement quotidien du joueur.

En fin de contrat à Toulon, Sinzelle sait que le crépuscule de sa carrière approche. Mais loin de se laisser abattre par les critiques, le joueur se concentre sur l’essentiel : profiter de chaque instant sur le terrain. « Je ne me pose pas trop la question. Je sais bien qu’il ne me reste pas énormément de moments à vivre sur le terrain. Alors je me donne à fond », a-t-il confié à Var-Matin.

Cette sérénité affichée par Sinzelle tranche avec l’impatience de certains, qui aimeraient voir du sang neuf. Pourtant, c’est bien cette expérience accumulée au fil des années qui pourrait faire la différence lors des gros rendez-vous comme celui à Clermont.

C’est un joueur qui apporte beaucoup au groupe. Dans la vie, comme sur le terrain. C’est un leader naturel. Jérémy, c’est quelqu’un de vrai. Que tu aimes ou que tu n’aimes pas, il te dit ce qu’il pense. Il y a très peu de mecs aussi francs que lui. (Danny Priso pour Var-Matin)

Avec son franc-parler, Sinzelle n’hésite pas à secouer ses coéquipiers quand les performances ne sont pas au rendez-vous. Il l’a encore montré après la victoire contre Vannes, où il s’est agacé du manque de rigueur dans l’application des consignes et dans le replacement.

On a mis un système en place après contre-attaque contre Vannes, on n’a même pas réussi à le faire une fois sur le match. Parce qu’il y a toujours un mec qui s’oublie. (Actu.fr)

Le trois-quarts centre, polyvalent et engagé, ne compte pas lâcher le morceau. Pour Mignoni, l’apport de Sinzelle dépasse les simples statistiques. Et le principal intéressé en veut plus. « Je pense qu'au bout d'un moment, si on doit franchir un cap, il va falloir qu'on soit beaucoup plus exigeants. Et ça, actuellement, c'est ce qui nous manque. Donc oui, je râle. »

Alors que Toulon continue sa saison avec des objectifs élevés, Sinzelle est bien décidé à prouver qu’il a encore sa place, sur le terrain comme dans le vestiaire. Le match contre Clermont sera l’occasion idéale de le démontrer. Nul doute que l'ancien joueur du Stade Français sera particulièrement attentif. Qu'il soit sur le pré, sur le banc ou dans son canapé.