TOP 14. Cretin, Botha, Saghinadze… C’est quoi cette troisième de fou que se construit le LOU ?

À Lyon, l'un des points forts de l'effectif est sans aucun doute le poste de troisième ligne, qui regorge de joueurs de talent.

Pour son premier match de la saison, le LOU a fait l'essentiel, en s'imposant sur la pelouse de Brive, sur le score de 27-31. Un bon match de reprise pour les joueurs de Garbajosa, d'autant qu'il n'est jamais simple de s'imposer au Stade Amédée Domenech. Une rencontre qui a d'ailleurs vu la recrue de Lyon Arno Botha réaliser un match dingue, inscrivant notamment un essai, et en offrant un autre à Toby Arnold. Mais voilà, le Sud-Africain ne fut pas le seul troisième ligne lyonnais à se mettre en valeur. Son compère géorgien Beka Saghinadze réalisa lui aussi un match plein, avec un essai et une dizaine de plaquages. Sans oublier bien sûr Félix Lambey (replacé en 6 pour l'occasion), ainsi que les entrants Cretin et Gouzou, qui ont tous apporté. Si bien qu'après ce match, nous nous demandions si le poste de troisième ligne n'était pas l'un, voire le point fort du LOU cette saison. Et quand on voit les joueurs qui n'ont pas pris part à la rencontre face à Brive (Taufua, Sobela, Goujon), on se dit que la question est loin d'être stupide...

La saison dernière, la troisième ligne du LOU était déjà l'une des meilleures du championnat. On se souvient notamment de la rencontre face au Stade Toulousain, où Saghinadze, Cretin et Taufua avaient tout simplement détruit le champion de France en titre, alors invaincu en championnat. Un poste clé du système lyonnais, qui pouvait se targuer d'avoir des remplaçants aussi solides que les titulaires, en la personne de Fainga'a, Sobela ou encore Goujon. Mais voilà, cet été, l'ancien joueur du Connacht a décidé de quitter le LOU, et s'envoler pour le Japon. Un départ comblé par deux arrivées de taille : celle d'Arno Botha, mais également celle de Maxime Gouzou, ancien numéro 8 du Stade Montois, qui vient dans le Rhône pour prouver tout son potentiel. Sans oublier le jeune Théo William, de retour au club après un prêt du côté de Bourg-en-Bresse. Vous l'aurez compris, la troisième ligne du LOU est tout simplement dingue, que ce soit en termes de quantité ou de qualité ! Car avec 8 spécialistes du poste, plus deux joueurs qui peuvent dépanner en cas de besoin (Lambey et Geraci), Lyon est largement armé pour le championnat de France, mais aussi pour la Champions Cup. Pour rappel, les coéquipiers de Couilloud affronteront deux gros morceaux lors des poules, puisqu'ils seront opposés aux Bulls, ainsi qu'aux Saracens...

