Top 14, Coupe d'Europe, Tournoi, record de doublons à prévoir en 2020/2021 ?

Le calendrier du Top 14 pour la saison 2020/2021 laisse planer la menace de nombreux doublons. Un problème de plus à gérer pour les clubs.

Découvrez le calendrier complet du Top 14 2020-2021La saison n'a pas encore débuté que des problèmes existent déjà dans le calendrier. Ce jeudi, la LNR a dévoilé le calendrier du Top 14 pour 2020/2021. On peut s'attendre à de nombreux doublons cette saison. Dont un inédit entre le championnat de France et la Coupe d'Europe. L'EPCR souhaite jouer les phases finales de Champions Cup et de Challenge Cup le week-end du 16/17/18 octobre. Or, le samedi 17 octobre sera consacré à la 5e journée de Top 14. Ce qui pose problème puisque Toulouse, Clermont, le Racing 92, l'UBB, Toulon et Castres pourraient très bien se retrouver en finale. En cas de match franco-français, ce sont quatre clubs qui seront concernés.



Selon L'Equipe, les matchs reportés pourraient être joué le 20 novembre entre la 9e et la 10e journée. Mais il pourrait très bien y avoir un match international programmé par World Rugby. Pour l'heure, l'instance internationale n'a toujours pas statué sur le calendrier de la fin d'année. Il faudra attendre le 22 juillet. En attendant, on peut imaginer que la liste de doublons va s'allonger puisque la FFR souhaite faire jouer les Bleus à six reprises cet automne.



La fenêtre internationale doit s'étendre du 24 octobre au 5 décembre. Durant cette période, pas moins de six journées de Top 14 sont programmées. Les clubs pourraient donc être privés de leurs internationaux pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi la LNR n'a pour le moment accepté que cinq matchs au lieu de trois. Il est possible que certains joueurs ne participent pas à toutes les rencontres. Bonjour le casse-tête pour le staff du XV de France. A ces doublons hypothétiques, il faut en ajouter deux autres bien réels : celui du 13 février, date d'Irlande vs France dans le 6 Nations 2021 et de la 16e journée de Top 14 ; et le 20 mars, jour de la réception du Pays de Galles lors de la 20e journée de championnat.