Top 14. Coup de grâce en Catalogne : blessés et déroute pour les Rochelais

La défaite à Perpignan a laissé des traces à La Rochelle. Au-delà du score, pas moins de quatre joueurs pointent à l'infirmerie après ce match.

Les hommes de Ronan O’Gara ont subi une défaite cinglante à Perpignan, bien plus éloquente que le score final (21-13) ne le laisse entendre. Pendant une grande partie de la rencontre, les Maritimes ont été confinés dans leur propre camp, incapables de produire du jeu face à une équipe catalane bien plus agressive et structurée. Il a fallu attendre la 52e minute pour voir les Rochelais échanger quelques passes dans les 22 mètres adverses et inscrire un essai par leur éternel guerrier, Levani Botia.

Malgré un remaniement massif dans le XV de départ - neuf changements par rapport à l’équipe victorieuse face à Clermont - les remplaçants n’ont pas été à la hauteur. Will Skelton, Grégory Alldritt, Uini Atonio et autres ténors étaient au repos, laissant l’occasion à certains joueurs de se montrer. Mais selon Ronan O’Gara, très peu ont réussi à saisir leur chance. Parmi les rares éléments qui ont échappé à sa critique, seuls Botia, Cancoriet, Danty et le jeune demi de mêlée Hoani Bosmorin se sont distingués. À l’inverse, Hastoy, Vunivalu, Paiva et d’autres n’ont guère marqué de points.

Une soirée à oublier… et des blessures en prime

Pour ajouter au calvaire rochelais, les blessés se sont enchaînés. Joel Sclavi, le solide pilier argentin, a été victime d’une « prise crocodile » lors de la première mi-temps. Une faute non sanctionnée par l’arbitre, mais qui a laissé Sclavi gravement touché aux côtes. « Ce geste est interdit, mais l’arbitre a jugé que c’était un accident de jeu. Nous devons l’accepter, hélas, mais Joel est gravement blessé », a déploré Ronan O’Gara .

Thomas Berjon, le demi de mêlée, a également quitté le terrain à la pause pour passer des examens médicaux. Et comme si cela ne suffisait pas, Jonathan Danty a été durement secoué et souffre d’un genou bloqué. Enfin, Suliasi Vunivalu est sorti avec une douleur à l’arrière de la cuisse.

O’Gara a été clair : certains joueurs ont été rayés de sa feuille de match pour les deux prochaines confrontations cruciales contre Toulouse et le Leinster. « Mon choix pour les 23 est bien plus limité que ce que j’imaginais », a-t-il admis avec une pointe de frustration.

Des enseignements amers

Au-delà de la défaite et des blessures, ce match laisse un goût amer au staff rochelais. O’Gara a rappelé l’importance de l’engagement et de la discipline, pointant du doigt une équipe qui semblait loin de l’énergie catalane. Si Perpignan a joué avec le cœur et une grande intensité, les Maritimes, eux, ont donné l’impression d’être en mode "présaison" en plein championnat.

La route s’annonce rude pour La Rochelle, qui devra se relever rapidement pour les matchs les plus importants de sa saison. L’équipe a certes des excuses avec un effectif amoindri, mais il faudra monter le curseur de l’intensité. En attendant, Perpignan peut savourer une victoire méritée face à l’un des cadors du championnat.