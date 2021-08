Top 14. Connaissez-vous bien James Cronin, le nouveau pilier international du BO ?

Le pilier international irlandais James Cronin a rejoint Biarritz à l'intersaison en provenance du Munster, son club de toujours.

Il a été l'homme d'un seul club

Sa signature en France a fait beaucoup parler en Irlande. Non pas parce qu'il a rejoint biarritz (enfin en partie), mais surtout qu'il avait joué jusqu'ici pour un seul et même club, le Munster. Cronin a fait ses débuts avec l'équipe réserve du Munster en 2012 lors de la Coupe britannique et irlandaise. Au cours de sa deuxième année au sein de la Munster Academy, il a été promu à un contrat de développement avec l'équipe senior de Munster pour la saison 2013-14. Il fera ses débuts avec le Munster en avril 2013 face au Leinster en qualité de remplaçant. Il a notamment remporté le prix John McCarthy du joueur de l'année de la Munster Academy en 2012-2013. Depuis, il a représenté la province irlandaise à plus de 140 reprises et inscrit 22 essais. Il avait honoré sa 100e cape avec le Munster en 2018. Cette année-là, il prolongeait pour deux ans.

Il a été suspendu pour dopage, mais...

Durant sa carrière, Cronin a été tenu éloigné des terrains pour diverses raisons. La première, ce sont les blessures. En 2014, une blessure à la cheville l'avait tenu éloigné des terrains pendant six semaines. En 2017, une opération à la main l'avait privé de six à huit semaines de compétition. L'année suivante, une blessure à la jambe l'avait empêché de participer à une bonne partie de la saison avec le Munster. En 2020, il a surtout fait parler de lui en raison d'une suspension pour dopage. Cronin avait été suspendu un mois en avril 2020 pour du dopage involontaire. Malade avant d'affronter le Racing 92 en Champions Cup, il s'était vu prescrire des antibiotiques par le médecin de l'équipe de Munster.



Cependant, la pharmacie lui avait donné par erreur l'ordonnance pour une autre personne portant le même nom. Il avait ensuite été testé positif à deux substances interdites pour lesquelles il n'avait pas d'autorisation à des fins thérapeutiques. Bien que l'huissier de justice indépendant ait conclu qu'il n'y avait "aucune faute significative de la part du joueur et qu'il y avait des facteurs atténuants clairs et impérieux", il avait été déterminé que Cronin avait une part de responsabilité.

Il ne compte que quelques sélections avec l'Irlande

James Cronin fait partie de ces joueurs dont on pense qu'ils ont enchaîné les sélections avec leur équipe nationale. Mais qui en définitive, ne compte qu'une poignée d'apparition au niveau internationale. Dans le cas du pilier du Munster, c'est en partie dû au fait qu'on a tendance à le confondre avec Sean Cronin, le talonneur du Leinster, sélectionné à plus de 70 reprises avec l'Irlande. James ne compte que quelques sélections avec le XV du Trèfle, et ce, alors qu'il a souvent été retenu dans le squad irlandais depuis 2014. Cette année-là, il faisait ses débuts comme remplaçant face aux Pumas. Sa dernière apparition avec l'Irlande a eu lieu en 2016 face au XV de France, une fois de plus comme remplaçant. Il avait pourtant profité de la blessure de David Kilcoyne en 2018 pour intégrer le groupe.