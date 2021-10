TOP 14. COMPOSITIONS. Retour de Paia'aua pour Toulon, première titulatisation pour Chavancy côté Racing

Pour le choc entre le RCT et le Racing, les deux formations récupèrent quelques forces vives. Place au jeu, messieurs !

C'est le choc de ce samedi en Top 14. Si les derniers rencontres du même chréno ont plutôt déçu, ce Toulon - Racing devrait réchauffer un peu les coeurs. D'autant que de part et d'autre, l'on veut se rattraper des victoires très peu satsifaisantes du week-end dernier. Pour cela, le RCT va enfin pouvoir compter sur un renfort de taille : celui de Duncan Paia'aua. Si Cheslin Kolbe est arrivé mais attendra pour fouler la pelouse de Mayol, le centre australien est lui bien disponible, et pourrait réequilibrer un peu cette attaque varoise en berne ces dernières semaines. Autre retour important, celui de Facundo Isa. L'Argentin est remis de sa blessure au doigt et en l'absence de Parisse, devrait apporter toute sa puissance derrière la mêlée toulonnaise.

RCT 1 Gros 2 Etrillard 3 Gigashvili 4 Nakarawa 5 Alainuese 6 Rebbadj 8 Isa 7 Lakafia 9 Blanc 10 Belleau 11 Villière 12 Paia'aua 13 Salles 14 Cordin 15 Luc 16 Sosene-Feagai 17 Fresia 18 Warion 19 Du Preez



20 Ory 21 Carbonel 22 Danglot 23 Brookes

Côté Racing, Laurent Labit a procédé à 8 changements par rapport à l'équipe difficilement victorieuse de l'USAP la semaine passée. Le prometteur Nolan Le Garrec retrouve le numéro 9, Le Roux son poste de 2ème ligne quand Henry Chavancy fêtera sa première titularisation de la saison, après être tout juste revenu de blessure. À noter qu'Olivier Klemenczak, habituel centre, occupera le poste d'ailier.