Top 14. COMPOSITIONS. Nanaï-Williams en 10 à Toulouse, Tedder titularisé à l'arrière du côté de l'USAP

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit l'USAP dans une rencontre déséquilibrée sur le papier. Découvrez les deux équipes alignées par les différents staffs.

Le Stade Toulousain reçoit l'USAP ce samedi sous les coups de 14h45 à Ernest-Wallon. Une rencontre qui sent bon les années 2000, entre deux formations qui jouaient à l'époque les premiers rôles de notre championnat. Aujourd'hui les Catalans luttent pour leur maintien, tandis que les Toulousains essaieront de terminer dans les deux premières places, synonymes de demi-finales. Malgré de nombreux absents, pour la plupart titulaires avec le XV de France, le staff rouge et noir a aligné une équipe compétitive. Tim Nanaï-Williams est une nouvelle fois aligné à l'ouverture et formera la charnière avec Baptiste Germain. Au talon, le jeune Guillaume Cramont sera titularisé tandis qu'Alban Placines sera désigné capitaine.

Toulouse 1 Neti 2 Cramont 3 Faumuina 4 Youyoutte 5 Meafou 6 Placines (cap) 8 Miquel 7 Tolofua 9 Germain 10 Nanaï-Williams 11 Delibes 12 Ahki 13 Guitoune 14 Tauzin 15 Médard 16 Boubila 17 Ainu'u 18 Tekori 19 Brennan



20 Page-Relo 21 Holmes 22 Bonneval 23 Tafili

Pour ce match côté USAP, Patrick Arlettaz devra faire sans Taumoepau, auteur d'un triplé contre La Rochelle qui a été sélectionné avec les Tonga. Tout comme Melvyn Jaminet, titulaire avec les Bleus contre l'Argentine. Ce sera donc le Sud-africain Tristan Tedder qui prendra place à l'arrière. La deuxième ligne sera formée de Labouteley et Cavubati alors que Patricio Fernandez commencera en 10. Mathieu Acebes mènera sa formation.