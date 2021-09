TOP 14. COMPOSITION. Aymeric Luc à l’arrière pour Toulon, Léo Barré en 10 côté parisisen

Sans réussite pour l’instant, Toulonnais et Parisien vont s’affronter avec pour but de lancer leur saison avec une première victoire.

Ce dimanche soir, les joueurs du RCT et du Stade Français vont disputer le premier trophée Christophe Dominici de l’histoire. Pour l’occasion, Mayol devrait réserver un accueil plus que bouillant à ses hommes. Du côté parisien, on vient avec l’espoir de réaliser la première grosse performance de leur exercice 2021-2022. Que ça soit au Var ou dans la capitale, aucune des deux formations n’a pu célébrer de victoires sur les deux premières journées. A la première journée, les Toulonnais ont raté l’occasion de peu avec un match nul face à un MHR qui réalise un début de saison convaincant avant de subir une lourde défaite à Toulouse. Pour les coéquipiers de Macalou, la saison est, elle aussi, partie sur des mauvaises bases. Une défaite à domicile lors du Derby et une à l’extérieur du côté de l’UBB, rien de bien réjouissant.

Pour ce choc de bas de tableau entre deux formations qui prétendent aux phases finales pour le printemps prochain, les staffs nous réservent du lourd. En l’absence de Sanchez, Léo Barré prend les commandes de l’attaque parisienne en endossant le numéro 10 d’entrée. Une première pour le très jeune (18 ans) joueur qui place Joris Segonds sur le banc. Les Varois eux voient le retour de la recrue Aymeric Luc. Titulaire face à Montpellier, il n’avait pas joué face à Toulouse pour une blessure à l’épaule.

📋 𝕃𝔸 ℂ𝕆𝕄ℙ𝕆𝕊𝕀𝕋𝕀𝕆ℕ pour affronter le @RCTofficiel demain soir à Mayol !



🏆 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝑜𝓅𝒽𝑒 𝒟𝑜𝓂𝒾𝓃𝒾𝒸𝒾 🖤

↪️ 1ère manche : #RCTSFP