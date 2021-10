Top 14. Début de saison canon : ces clubs qui ont déjà fait mieux que Toulouse

Le Stade Toulousain réalise un début de saison tonitruant. Mais avant lui, quelles équipes ont démarré le championnat par cinq victoires ou plus ?

Le Stade Toulousain réalise un début de saison parfait, avec cinq victoires au compteur en autant de rencontres. Les coéquipiers d'Antoine Dupont surfent sur leur lancée de la saison dernière et en sont déjà à leur 9ème victoires consécutives en championnat si on cumule les deux saisons. Mais avant eux, quelles formations ont pris un aussi bon départ ? On fait le point.

On ne va pas se mentir, il n'est pas fréquent de voir une équipe débuter par un cinq à la suite. Avant les Toulousains, récemment, seul Lyon avait réussi pareille prouesse au cours de la saison 2019/2020. Cinq matchs, cinq victoires. Les Lyonnais avaient même fait mieux sur le plan comptable puisqu'ils totalisaient 22 points (contre 21 pour Toulouse) et un goal-average particulier de +125 points contre +122 points pour les partenaires de Romain Ntamack. Seul l'UBB suivait alors de près le LOU avec 4 victoires et un nul. On se souvient que lors de cet exercice, Rhodaniens et Girondins avaient longtemps trusté les deux premières places du classement, avant que le Covid n'ait raison de la saison. Les hommes de Pierre Mignoni avaient même enchaîné 7 succès consécutifs avant de tomber.

Si l'on remonte encore un peu dans le temps, on remarque que les démarrages en boulet de canon étaient un peu moins rares. Par exemple, Toulon et son équipe de galactiques a débuté la saison 2012/2013 par cinq victoires d'affilées. Les Varois avaient même enchaîné un sixième succès consécutif. Oui mais pour quels résultats ? Les coéquipiers de Jonny Wilkinson était tombés en finale face à des Castrais héroïques après avoir pourtant acquis un titre de champion d'Europe quelques semaines auparavant. Idem pour l'ASM la saison précédente, qui avaient enchaîné cinq victoires consécutives mais n'avaient pas non plus décroché le moindre titre à l'issue de la saison. Toujours la même sentence pour le Stade Français version 2008/2009. Les soldats roses s'étaient montrés des plus solides, remportant leurs 7 premiers matchs, excusez du peu, pour finalement s'écrouler en demi-finale face à l'USAP. Même scénario pour Toulouse 3 ans plus tôt. Les hommes de Guy Novès raflent tout sur leur passage. 8 matchs, 8 victoires pour finalement se faire balayer en finale par le BO. Seul le Stade Français lors de l'exercice 2006/2007 parvient à enchaîner 9 victoires consécutives en début de saison, un record, et décrocher le Graal en fin de saison. Une équipe alors en mode rouleau compresseur, presque innarêtable.

Une statistique intéressante donc. Depuis le passage du Top 16 au Top 14, excepté le Stade Français de 2007, aucune équipe ayant démarré le championnat avec cinq victoires ou plus n'a ensuite été sacrée championne de France. Certains diront qu'il ne s'agit que de chiffres, mais le Stade Toulousain est prévenu. Vous connaissez l'adage, rien ne sert de courir...