TOP 14. Clermont peut-il (vraiment) arracher la qualif ? Urios dos au mur

L’ASM joue gros ce samedi à Castres. En quête d’un retour en phases finales après quatre saisons d’absence, le club auvergnat navigue entre blessures, retours et restructuration de son staff.

Clermont n’a plus le droit à l’erreur. Quatre ans après sa dernière participation aux phases finales, l’ASM aborde un virage crucial avec un déplacement à Castres ce samedi (14h30). Cinq points séparent les deux équipes au classement et une victoire face au CO permettrait aux hommes de Christophe Urios de croire plus que jamais à une qualification en barrage. Et pour ce faire, les Jaunards misent sur du sang neuf, un peu de fraîcheur, et beaucoup de caractère.

Une ASM reposée mais diminuée

La coupure européenne est tombée à point nommé. Pendant que d’autres bataillaient en Champions ou Challenge Cup, les Clermontois se sont ressourcés, sans pour autant relâcher la pression. Une séance d’entrainement délocalisée à Riom, l’occasion de reconnecter avec leur Yellow Army. Surtout, ce fut l’occasion d’effectuer une remise à niveau physique pour certains cadres… mais pas tous.

Marcos Kremer postule malgré une récente commotion, tout comme Kylan Hamdaoui et Bautista Delguy, de retour dans le groupe. De bonnes nouvelles en vue d’une rencontre très physique. Mais le doute persiste au poste d’ouvreur : Anthony Belleau est toujours out à cause des ischios. Résultat, Benjamin Urdapilleta devra tenir la barre sans doublure, à moins d’un repositionnement ou d’une surprise de dernière minute.

Fin de saison pour Fritz Lee, l’âme du club

Le destin a été brutal pour Fritz Lee. Gravement blessé à la jambe début avril face à Northampton, le capitaine emblématique de l’ASM ne rejouera sans doute plus sous les couleurs clermontoises. Pas d’adieux sur la pelouse, mais une sortie digne d’un soldat : 272 matchs en jaune et bleu, un Brennus en 2017, un Challenge européen en 2019. Dans un effectif en reconstruction, son absence pèsera autant sur le terrain que dans les vestiaires.

Un staff qui s’étoffe pour demain

Clermont pense aussi à l’avenir. Dès la saison prochaine, l’ex-talonneur Alexandre Castola prendra en main la mêlée, soulageant Julien Laïrle de cette double casquette mêlée-défense. Une arrivée qui sent bon le retour aux bases pour un pack parfois en souffrance cette saison. Côté jeu au pied, François Gelez épaulera Frédéric Charrier, confirmant la volonté du club d’affiner sa structure technique. Ian Vass, jusque-là en charge de ce secteur, s’en ira.

Un calendrier sans filet

Le déplacement à Castres ne sera que le début d’un mois crucial. Derrière, Clermont devra encore affronter Perpignan, le Stade Français puis Toulon. Le tableau est relevé, mais pas inaccessible. Avec un effectif rajeuni, un management plus structuré et des joueurs revanchards, l’ASM a les cartes en main. Quoi qu’il arrive, il faudra aller faire un coup à l’extérieur pour accrocher les phases finales.

La bataille commence samedi. Le Top 6 est en ligne de mire. Et Clermont n’a plus le temps de douter.